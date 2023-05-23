香港YouTuber放棄移民　買單程機票返港：放心不下父母

記者蔡紹堅／綜合報導

香港YouTuber「珍心活」2020年帶著老婆、小孩一起移民台灣，但2年都未能取得身分證，於是又移民到英國。不過，「珍心活」移民英國才3個月就決定放棄，買了單程機票返回香港，表示放心不下在香港的父母，以及不適應英國的醫療系統。

「珍心活」一家4口2020年移民台灣，但2年都拿不到身分證，認為台灣的移民政策存在太多不確定性，決定離開台灣。當時，陸委會還曾對此回應，稱該案與移民公司的不當操作有關，已經請主管機關加強管理。

「珍心活」離開台灣後，於2023年1月移民英國，但才待了短短3個月，就在4月買了單程機票返回香港。「珍心活」當時並未解釋太多，只說「香港才是一個可以舒適、安心的地方。」

▼「珍心活」又名「森哥」，目前已經返回香港。（圖／翻攝YouTube珍心活）



不過，「珍心活」最近又在頻道上進一步解釋了返回香港的原因，他說，其中一個考量是父母，自己在英國時，突然接到爸爸的電話，說媽媽感到頭暈，要向他求救，他當下也感到很混亂，後來媽媽被送到急診室。

「珍心活」提到，他還記得當時與父母通話的情況，一直在內心告訴自己「你應該怎麼做」，但卻只能與父母視訊通話，讓他感到無力。

「珍心活」說，後來，媽媽跟他說可能要做眼部手術，雖然不是大手術，但必須全身麻醉，媽媽都很擔心，他在內心問自己「是不是應該飛回去照顧媽媽？」並與太太討論起返回香港的問題，才知道太太的心願是與母親終老。

「珍心活」還說，如果要等到小朋友長大獨立後才返回父母身邊，父母都已經年邁身體變差，「到時我回去照顧他們，哪裡都去不了，人生好像沒什麼意義，我們覺得相聚的時光好值得珍惜。」

「珍心活」離開英國的原因不只一個，他表示，英國的醫療系統很難找到幫助，「你沒有權力去選擇一個好醫生，你有病，只能跟著系統走。」

「珍心活」進一步指出，女兒曾在英發燒多日不退，但醫生聽說女兒的症狀有「牙痛」後，竟叫他們去看牙醫，想打發他們走，他多次強調發燒的嚴重性後，醫生才願意治療。

影片上傳之後很快引起不少討論，但大多數網友都認為「珍心活」只是在找藉口，「何必找那麼多藉口，這些理由在移民之前都能想到，媽媽又不是這兩年突然老了幾十歲。」「移民之前要做足準備，連英國的醫療體系都不知道就全家移民，真是太無知。」「移民兩次，花了大筆錢，終於想起雙親，要回來照顧。」