空服員遭指歧視陸客「不會講英語」　國泰航空：會嚴肅調查處理

記者魏有德／綜合報導

香港國泰航空空服員被乘客投訴，歧視不會講英語的旅客，還將錄音檔放上網路，引起外界關注。透過現場錄音片段可以聽到，空服員用英語向乘客表示，“If you cannot speak blanket, you cannot have it”（如果不會說毛毯的英文， 那就不能拿毛毯）、“Carpet is on the floor” ，語畢，現場還出現一陣訕笑聲。

▲國泰航空空服員遭指歧視不會說英語的陸客，被大陸網友炎上。（圖／CFP，下同）

《澎湃新聞》報導，5月22日晚，@國泰航空 發布聲明，已知悉有關旅客在國泰航班CX987上的不愉快經歷，對此深表歉意。國泰航空一直以來致力於為旅客提供高品質的服務，對於此次事件高度重視。我們已經聯繫相關旅客進一步瞭解情況，並會進行嚴肅調查處理。在此，我們對於此事件給大家帶來的困擾再次致以深深的歉意。

據了解，事件發生似乎是因為有乘客想要用英語表達，向空服員拿毛毯，卻一時口誤說成地毯，而這名空服員也開了一個玩笑，還引起周邊乘客大笑，讓這名乘客覺得被歧視和污辱。整段錄音檔則是被後排乘客錄下，想要替這名被訕笑的乘客討公道。

事件發酵後，引起大陸網友忿忿不平，有網友表示，「這還高品質服務？」；「英文說成這樣還有勇氣歧視別人」；「其實就是開玩笑，只是開過頭了！」