空服員遭指歧視陸客「不會講英語」　國泰航空：會嚴肅調查處理

記者魏有德/綜合報導

香港國泰航空空服員被乘客投訴,歧視不會講英語的旅客,還將錄音檔放上網路,引起外界關注。透過現場錄音片段可以聽到,空服員用英語向乘客表示,“If you cannot speak blanket, you cannot have it”(如果不會說毛毯的英文, 那就不能拿毛毯)、“Carpet is on the floor” ,語畢,現場還出現一陣訕笑聲。

▲國泰航空空服員遭指歧視不會說英語的陸客,被大陸網友炎上。(圖/CFP,下同)

《澎湃新聞》報導,5月22日晚,@國泰航空 發布聲明,已知悉有關旅客在國泰航班CX987上的不愉快經歷,對此深表歉意。國泰航空一直以來致力於為旅客提供高品質的服務,對於此次事件高度重視。我們已經聯繫相關旅客進一步瞭解情況,並會進行嚴肅調查處理。在此,我們對於此事件給大家帶來的困擾再次致以深深的歉意。

據了解,事件發生似乎是因為有乘客想要用英語表達,向空服員拿毛毯,卻一時口誤說成地毯,而這名空服員也開了一個玩笑,還引起周邊乘客大笑,讓這名乘客覺得被歧視和污辱。整段錄音檔則是被後排乘客錄下,想要替這名被訕笑的乘客討公道。

事件發酵後,引起大陸網友忿忿不平,有網友表示,「這還高品質服務?」;「英文說成這樣還有勇氣歧視別人」;「其實就是開玩笑,只是開過頭了!」