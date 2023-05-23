香港大批民眾取消器捐登記　特首：有人「惡意破壞」是恥辱行為

▲香港特首李家超。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港醫務衛生局22日發出聲明，稱近日發現器官捐贈系統有不尋常的取消現象，超過一半是根本沒登記，卻申請退出或重複取消的無效取消申請。對此，香港特首李家超23日表示，破壞器官捐贈系統是恥辱的行為，已經要求警方調查，了解是否涉及違規及犯法。

李家超在出席行政會議前受訪，他提到，器官捐贈是非常重要的，是救人命的重要合作機制，世界各地都非常鼓勵及推動器官捐贈，以幫助病患者，香港也大力推動，「因為器官捐贈拯救了好多寶貴生命，因此會繼續推動與內地（中國大陸）合作，過往亦有個案因為有關合作而幫到香港需要器官捐贈的病患者。」

李家超指出，非常反對任何嘗試破壞器官捐贈崇高理念的行為，已留意到有關取消器官捐贈的不尋常數字，數目包括超過一半根本無登記的取消，也涉及重複取消，一些無登記又被取消是非常可疑，屬於破壞整個系統的行徑。

李家超強調，「譴責嘗試破壞器官捐贈系統的任何人，這是恥辱的行為，我已要求警方調查。」

香港醫務衛生局、醫院管理局正與中國大陸探討建立恆常器官移植互助機制，考慮設立第二層互助分配機制，當兩地任何一方有器官捐出，但在當地沒有合適病人接受移植，無法在當地輪候系統配對，就可以啟動機制，將器官跨境捐贈進行配對。

不過，相關政策卻在香港民間引起了不小的反彈，更出現了呼籲民眾取消器官捐贈登記的聲音。根據香港醫務衛生局22日發出的聲明，從2022年至今年4月，5個月內共有5785個取消登記的申請，遠比過去數字高。

雖然聲明中也強調，5785個取消登記的申請之中，有超過一半（2905個）是根本從未登記卻申請退出或重複取消的無效取消申請，但查看過去數據發現，2880個取消登記的有效申請也遠較過往同期的數字高。