香港大批民眾取消器捐登記　特首：有人「惡意破壞」是恥辱行為

香港國泰航空空服員被乘客投訴,歧視不會講英語的旅客,還將錄音檔放上網路,引起外界關注。透過現場錄音片段可以聽到,空服員用英語向乘客表示,“If you cannot speak blanket, you cannot have it”(如果不會說毛毯的英文, 那就不能拿毛毯)、“Carpet is on the floor” ,語畢,現場還出現一陣訕笑聲。