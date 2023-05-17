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大陸 大陸焦點 特派現場

港海底撈招服務生月薪最高13.7萬元　每5年送金元寶「只有一條件」　

▲香港海底撈。（圖／CFP）

▲香港海底撈開出誘人招聘資訊，引起外界關注。（圖／CFP）

文／香港01

近日，香港海底撈在多個求職網站上發文招聘多個全職兼職職位，包括服務員、接待員、備菜員、電工等等，職位不但學歷不拘，而且月薪更可高達35000港元（約13.7萬元新台幣）！員工福利更是多不勝數，除了有免費膳食、通宵班津貼、子女津貼、盈利分紅等等外，員工更有可能得到海外發展機會，而且入職工作每5年還會送你一枚「純金金元寶」，招聘消息引起網友熱議。

▲北京海底撈。（圖／CFP）

▲香港海底撈開出招聘服務生條件，最高可領月薪13.7萬元台幣。（示意圖／CFP）

香港海底撈近日於求職平台上一連招聘多個職位，包括服務員（全職／兼職）、接待員、備菜員、洗碗工、傳菜收臺員（兼職）、電工，一共7個職位，部分職位入職便有22K，月薪更可高達35K！職位大多都設有日班和通宵班，工作時數為10小時，至於學歷方面並沒有任何要求，即使是應屆的DSE（香港中學文憑考試）生都可應徵。

海底撈的員工福利亦相當不錯，員工除了普遍的公司福利如，免費膳食、醫療計劃、牙醫計劃 、通宵班津貼等等外，海底撈還會為員工提供子女津貼和海外發展機會，此外員工每工作5年，更會得到一枚純金的「金元寶」。除了以上福利外，海底撈更有「盈利分紅制度」，門店的員工都可享受分紅！

雖然，職位對於學歷方面並沒有要求，但於海底撈的全國網站上，卻有列明對於員工「特質」上的要求。網站顯示員工除了要有誠信、創新、謙虛、勤奮、與人為善和責任感外，對工作還需要有「激情」，並秉承著「服務至上、顧客至上」的理念。

▲北京海底撈。（圖／CFP）

▲香港海底撈招聘唯一要求就是要對工作有激情。（示意圖／CFP）

有網友見招聘消息便即表示，「還招人嗎?」；「服務員月賺30K不是夢」；「香港工資是很高的，18年我去服務員最低都是一萬，上班時間也很少」。但有網友則表示，「劃重點，16k-35k，說明大概率只有16k」；「35k那些之前做1年，升職，還要看生意的」；「做過了，計件的。好生意是很賺，不好生意拿補底還要做其他人的事」，但有網友卻指以店舖的員工福利和工作時數來說，薪酬都比外面偏高。

根據香港2022《工資及薪金總額按季統計報告》所顯示，以平均每月工作25日，每日工作9小時作計算，侍應生的男女平均工資為15719港元（61780萬元新台幣），洗碗碟工的男女平均工資則為15295港元（約60114元新台幣）。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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