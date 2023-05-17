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親手淹死4歲女兒　還錄下她「尖叫哭喊」傳給媽媽！狠父仍在逃

▲▼ 巴西一名父親殺害女兒。（圖／翻攝自臉書）

▲ 納迪羅涉嫌殺害女兒，目前尚未落網。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西發生一起驚悚事件，一名父親涉嫌殺害年僅4歲的親生女兒，導致女兒在河中溺死，還將她臨死前痛苦尖叫的錄音傳給前妻，犯案後逃離現場，至今仍未落網。

根據《每日星報》，男子納迪羅（Nadiro da Silva de Souza）和妻子碧翠絲（Beatriz Silva Felix）離婚後，贏得4歲女兒瑪麗亞（Maria Cecilia Silva de Souza）部分監護權，12日第二次前往特拉里卡（Terra Rica）探視瑪麗亞，沒想到父女就此失蹤。

附近漁民隔天在河邊發現二人乘坐的車輛，憲兵及消防隊員後來在支流河岸上尋獲瑪麗亞的遺體，四肢都被繩索綑綁，而納迪羅依然失聯。

碧翠絲受訪指控，納迪羅帶走女兒後曾傳來訊息稱「她已經死了」、「妳再也見不到她了」，還錄下瑪麗亞哭喊的錄音和影片給她，畫面可見她在溺死前就被以繩子勒住。

碧翠絲和納迪羅結婚4年，2年多前分開，聲稱納迪羅她懷孕期間開始施暴，讓她決定離婚。法院5月稍早才裁定讓納迪羅獲得部分監護權，可以和女兒度過幾個下午時光，沒想到才見第二次就發生憾事。警方推測，納迪羅無法接受被妻子拋棄，且妻子擁有女兒大部分監護權，才會預謀殺害女兒。

碧翠絲悲痛表示，「我要對所有母親說，要照顧好孩子。失去孩子是很痛苦的，這是難以承受的痛，我知道我再也見不到女兒了。她是個天使，對任何人都沒有惡意，每個人都喜歡她。我從沒想過這種事有天會發生在我身上。」

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