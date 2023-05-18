女遭性侵當下自衛「殺害男人」　墨西哥判她6年徒刑、賠家屬近50萬

▲墨西哥23歲女子露易絲（Roxana Ruiz，右）在遭受性侵當下殺害施暴男子，被判6年監禁。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

墨西哥一名女子2021年5月在遭性侵的過程中自衛，殺害了對她施暴的男性。法院15日認定女子確實遭到性侵，但擊中男子頭部就足以自衛，被裁定犯有「過度利用正當防衛」的殺人罪，不僅遭判6年有期徒刑，還得向性侵者家屬支付逾1.6萬美元（約新台幣49萬元）的賠償。判決一出引發專家與婦女權利組織的怒火。

根據美聯社報導，來自墨西哥南部瓦哈卡州的23歲女子露易絲（Roxana Ruiz）案發當年在墨西哥州內薩城（Nezahualcoyotl）賣薯條，某天她和朋友外出小酌，碰上附近見過的一名男子，他提議送她回家，抵達後又說時間已晚，地點離自己家太遠，要求留下過夜，露易絲最終同意讓他打地鋪睡覺。

露易絲的辯護律師卡雷拉（Ángel Carrera）說，男子趁她睡著爬上床性侵，露易絲出手反擊，打了他的鼻子，男子暴怒威脅說要殺了她，露易絲在掙扎中殺害男子，驚慌之下將屍體裝進一個袋子，拖到街上，路過的警察逮捕了她。露易絲向警方告知自己遭到性侵，但警方從未進行法醫檢查，而這卻是起訴性暴力的一項關鍵程序。一名警官還反過來說，她一開始可能是想和男子發生性關係，後來才改變主意。

▲示威活動人士製作聲援露易絲的傳單並張貼在街頭。（圖／達志影像／美聯社）

露易絲在獄中被暫押9個月後獲釋候審，墨西哥州法官15日依過度正當防衛殺人罪嫌，判處她6個月徒刑與大約1.6萬多美元的賠款，露易絲16日隨即提出上訴，判決也遭到公眾強烈抗議。法院17日回應提到，雙方扭打過程中男子頭部受到重擊，使他一度失去意識，這「足以遏制身體攻擊」。

卡雷拉則說，法院的解釋「完全錯誤」，雖然有證據表明性侵男子頭部受創，但從未證明他因此失去意識，將在上訴審理中提出質疑，但若判決成立，這將是個糟糕的判例，等於是在向女性傳達訊息說，法律允許自我防衛，但程度受限，「他性侵你，但你沒有權利做任何事。」

美聯社表示，一般而言性侵案受害人身分保密，但露易絲已允許身分被識別，並公開參加了運動人士為聲援她而舉辦的示威活動。墨西哥官方數據顯示，墨西哥有將近半數的女性在一生中遭受過性暴力，光在2022年政府登記在案的就有3754名女性被故意殺害，平均每天10名，相較前年大幅增加，且失蹤人數也不斷上升，推測實際數據可能更高，但其中僅三分之一案件被依「殺戮女性」（femicides）罪嫌調查。