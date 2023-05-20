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提升消防專業學識　台灣消防科技文教協會傳授防災監控系統實務

▲台南市消防局為精進消防審勘人員執法專業，19日邀請台灣消防科技文教協會經理陳惠君，針對消防人員講授「防災監控系統綜合操作裝置」設計及操作實務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局為精進消防審勘人員執法專業，19日邀請台灣消防科技文教協會經理陳惠君，針對消防人員講授「防災監控系統綜合操作裝置」設計及操作實務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局為精進消防審勘人員執法專業，19日邀請台灣消防科技文教協會經理陳惠君，針對消防人員講授「防災監控系統綜合操作裝置」設計及操作實務，讓每位消防人員均能瞭解並熟悉防災監控系統之操作實務。

近來，高層建築物及建築物之地下層的使用空間隨著人口分配狀態而有深層化、大規模化之趨勢，其防災中心內必備之防災監控系統綜合操作裝置等是類專業性設備，利於災時蒐集資訊及通訊聯繫進而有效提高整體防災能力。

▲台南市消防局為精進消防審勘人員執法專業，19日邀請台灣消防科技文教協會經理陳惠君，針對消防人員講授「防災監控系統綜合操作裝置」設計及操作實務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

內政部亦於2021年6月25日修正發布「各類場所消防安全設備設置標準」，該次修正消防搶救上之必要設備種類，其中增列防災監控系統綜合操作裝置，增列及修正第192條之1及第238條部分，對於此新穎設備，消防局有必要辦理此類講習提升消防人員專業學識。

▲台南市消防局為精進消防審勘人員執法專業，19日邀請台灣消防科技文教協會經理陳惠君，針對消防人員講授「防災監控系統綜合操作裝置」設計及操作實務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，本次特別感謝台灣消防科技文教協會，依其專業向消防人員介紹「防災監控系統綜合操作裝置實務」，除了著墨在消防圖說規劃與設計上，為了讓消防人員對這套設備更有臨場感，特地將整套防災監控系統綜合操作裝置運至現場供大家操作模擬，對於提升消防局審勘人員的消防專業學識有很大的助益。

消防局局長李明峯表示，本次講習架構在提升消防審勘人員專業學識下，有助於把控消防專技人員對於該「防災監控系統綜合操作裝置」設備的設計及查驗，進而教學相長。

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