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台大生「歧視政見」被炎上！　經濟系老師首發聲

▲▼台大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大學生的政見引起撻伐。（圖／記者許敏溶攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台大經濟系學生會近期改選正副會長，其中陳姓與謝姓候選人充滿歧視的政見，引爆輿論撻伐。對此，台大經濟系助理教授的蘇軒立寫下長文，除了點出整起事件最大的問題，也直言「這並非個案，而是我們的教育沒做好。」

蘇軒立表示，對於敝系近日的炎上，有幾點要譴責，首先是學生不把系學會選舉當一回事，仔細一看，四組候選人其實有三組的政見都是在開玩笑，彷彿選舉就是開玩笑的場合。

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不過，他話鋒一轉，直指在2022台北市長選舉中，也不乏不正經的政見，包括重建海霸王、淋巴操、陽明山開賭場、大屯火山爆發，甚至還有蜂蜜檸檬，「畢竟他們花了150萬在公開場合講X話，而且總統候選人可以講挖石油與蓋Disney，現實社會就是這麼運作地，這麼一想我就譴責不下去了。」

其二，他們都是滿18歲是成年人了，本就要為自己的行為負責；然而，蘇軒立直言，「大部分大一學生的心智和國高中生沒兩樣，往往是到了大二或大三後才會變得較成熟。這麼想一想，我就有點難以譴責，畢竟小孩沒做好，我的第一反應是大人沒教好，我們該問的是，為什麼會把18歲的成人教得像小孩一般？

▲▼台大椰林大道與總圖。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大。（圖／記者許敏溶攝）

第三點，則是學生充滿歧視的言論，明明念到建中、台大，卻不懂得平等，不過他認為，平等不是從公民課本學來的知識，而是從成長的環境中習得的，「在一個充滿歧視的社會中長大的人，是學不會從內心感受到平等的。」

蘇軒立指出，整起事件最大的問題在於，這些「開玩笑」的學生不知道界限在哪裡，「從學生的反應來看，我相信他們是真的對於性平無知，而且還打從心底相信一些過界的認知，例如某生道歉竟然還提說，『我真的對議題有想法』。而這個無知與過界的想法，反應的是整個系統的問題。」

他認為，社會的反應這麼大，大部份是來自對於菁英的失望，而真正問題的根源，還是在於整個社會環境的不平等和僵固的流動性；另外，就是兒童的早期教養，應教育父母正確的教養方式與創傷知情。

另外，蘇軒立也強調，「我雖然是台大經濟系的老師，但言論只代表自己，不代表其他系上同事與台大。」

►台大生交報告「窮人強制結紮」　老師說重話！整組人下場慘了
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