幕後／民進黨組「民主大聯盟」力抗在野　高層曝覓才3面向

▲民進黨將組成「民主大聯盟」，力抗在野陣營的「反綠大聯盟」。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

2024立委選戰即將開打，民進黨近期積極盤點21個未提名立委選區潛在人選，預計最快本周三加開中執會，逐步釋出提名名單。據透露，未來將以「民主大聯盟」作為競選主軸，從跨黨派、跨世代、跨領域3面向覓才，而身兼黨主席的總統參選人賴清德，將向跨政黨的社會賢達請益拜會，其中也有可能包括藍、白基層人士。

民進黨本月初已公告全台52個初選區的立委提名名單，不過在宜蘭縣立委陳歐珀宣布退選後，待徵召選區增加至21席。綠營人士今天表示，民進黨把2024總統及立委選舉定調為「民主大聯盟」，將提出讓外界「耳目一新」的名單，延攬來自社運圈、企業界、學界、政治領域的人才，希望形塑台灣民主最大公約數，與理念相同者合作，一起打贏2024選戰。

賴清德競選總部高層人士指出，覓才的標準，將符合「跨黨派、跨世代、跨領域」的標準，定調民進黨成為台灣民主進程的引領者，凝聚台灣民主力量，與賴清德喊出2024是「民主與專制」選擇的說法相互呼應，其中，將廣納年輕世代人才，如同民進黨創黨3、40年來，也有一代又一代的年輕人投入。

綠營人士透露，賴清德未來也將向跨黨派的社會賢達進行請益及拜會；至於是否將與時代力量、台灣基進人士會面？該人士說明，沒有這麼具體，請益對象也可以跨到國民黨、民眾黨基層人士，不會排除任何政黨，只要是想要「聊聊」的，賴清德不會侷限於政黨、領域或年齡，都會去「請益」。