　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鋒面「劇烈天氣」今夜到　最新颱風侵襲機率圖曝

（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

▲最新歐洲模式系集模擬圖顯示，中度颱風瑪娃未來10天的侵襲機率。（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，今天（22日）半夜、周二凌晨各地轉有陣雨或雷雨，慎防「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）致災。另外，他也分享最新歐洲系集模式模擬，瑪娃颱風未來10天50條系集路徑所統計的侵襲機率圖，並提到，現在討論是否侵台太早了！應持續觀察。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，今日鋒面逐漸接近，盛行西南風，背風面的北部、東半部天氣穩定，氣溫明顯偏高，大台北有過山沉降、東南部有焚風的條件，高溫達37度以上，熱如盛夏；迎風面中南部則不穩定，有局部短暫陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮指出，今半夜、周二凌晨梅雨季的第4波移動性鋒面抵達，各地轉有陣雨或雷雨，其中有小範圍強對流發展，應注意即時訊息，慎防劇烈天氣致災；周三至周日因太平洋高壓受到瑪娃颱風的推擠，台灣附近高壓增強，各地晴朗穩定，氣溫逐日漸升，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，今晨2時中央氣象局颱風路徑潛勢預測圖顯示，瑪娃在菲律賓東方海面持續增強，今晨已跨過中颱的門檻，未來不排除達強颱的強度，預測向北北西漸轉西北西，5天後與台灣還有段不小距離。

吳德榮分析，最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬，瑪娃未來10天50條系集路徑所統計的侵襲機率圖顯示，在台灣陸地的機率過去3報（前24小時、前12小時及最新）皆在調整，分別為10%升至30%又降回20%，且未來仍會持續大幅改變；此外，與美、加模式模擬的結果也都不同，故現在討論是否侵台？太早了！並不符合科學！應持續觀察。

氣象局預報員黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，瑪娃颱風將持續增強，預估周四有機會變成強颱，未來以北北西轉北移動，大約周三、周四會開始西偏，此時西偏角度很重要，會不會影響台灣，周四、周五是關鍵時間，目前來看下周一最靠近台灣。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／警狂抽「超商浩克」遭懲處掀議　警政署說話了
「颱風介入」恐打壞佈局！　氣象專家曝最糟情況
快訊／台灣女留學生紐約遇襲「血流不止」　外交部回應
快訊／IG大當機！　Meta道歉回應了
比爾蓋茲爆外遇「天才美少女」！　遭淫魔富商威脅公開
「改款新TOYOTA Corolla」登場！　折合台幣50萬
「劇烈天氣」今夜到！　最新颱風侵襲機率圖曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣留學生「遇襲經過」曝光！成為一輩子陰影　保全竟放走攻擊女

高鐵端午連假增開164班車「5／24開放訂票」！補班日加開3北上列車

梅雨遲不來「颱風介入」恐打壞戰線佈局！彭啟明曝最糟情況

台南小學生不用畫筆　改以眼與口勾勒漁港風貌

濃霧鎖金門！尚義機場關場　小三通發五通航線停航公告

今10:00開搶！虎航促銷「飛日1699元、澳門799元」　連假也能搭

鋒面「劇烈天氣」今夜到　最新颱風侵襲機率圖曝

全家中鏢！他超多症狀卻是「天選之人」？　看醫生答案揭曉

快訊／IG今早壞掉！　用戶一片哀號

瑪娃凌晨轉中颱上看強颱！鋒面今晚到全台變天　明大降13℃

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

《壞媽媽》小豬全遭撲滅超心酸QQ　李到晛為救下羅美蘭...奇蹟出現

憾！飛龍瀑布溯溪團已2罹難　5人「山壁打釘」共度難關獲救

下班見斑鳩黏機車手把上　騎士苦笑：可以借過嗎？

超商浩克「火拳連擊」最新畫面曝！專挑臉頸攻擊

世界最老狗過31歲生日　長壽祕訣：在森林漫步

台灣留學生「遇襲經過」曝光！成為一輩子陰影　保全竟放走攻擊女

高鐵端午連假增開164班車「5／24開放訂票」！補班日加開3北上列車

梅雨遲不來「颱風介入」恐打壞戰線佈局！彭啟明曝最糟情況

台南小學生不用畫筆　改以眼與口勾勒漁港風貌

濃霧鎖金門！尚義機場關場　小三通發五通航線停航公告

今10:00開搶！虎航促銷「飛日1699元、澳門799元」　連假也能搭

鋒面「劇烈天氣」今夜到　最新颱風侵襲機率圖曝

全家中鏢！他超多症狀卻是「天選之人」？　看醫生答案揭曉

快訊／IG今早壞掉！　用戶一片哀號

瑪娃凌晨轉中颱上看強颱！鋒面今晚到全台變天　明大降13℃

快訊／5億高中生墜亡！今首度召開偵查庭　配偶將現身出庭

陸封殺美光要廠商「停止採購」　網信辦：未通過網路安全審查

蕭彤雯曬後背照網驚「這是被鞭打吧」　紅色血斑爬滿身…親吐症狀

台灣留學生「遇襲經過」曝光！成為一輩子陰影　保全竟放走攻擊女

陳歐珀捲im.b詐騙案不選了！　他們支持「選到底」：如果清白何須退出？

狂抽「超商浩克」12下！員警遭懲處…警政署說話了：應符法治要求

高鐵端午連假增開164班車「5／24開放訂票」！補班日加開3北上列車

「初瓦」第2家店6月底開幕　王品韓式料理品牌正式插旗台中　

易瘦體質、黑眼圈也有功用！關於狐獴的5個冷知識

吳釗燮喊話譚德塞：接納台灣　成為WHA觀察員

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

生活熱門新聞

瑪娃「凌晨轉中颱」上看強颱　今晚全台變天

傳求婚被拒崩潰鬧超商！　浩克女友回應了

夜宿海生館只有一片黑　遊客超錯愕

暈船仔是你？「6星座」曖昧就暈爆

快訊／IG今早壞掉！　用戶一片哀號

浩克「暴打警察」炸全民怒火：在美國早就槍斃！　美國警察說話了

疑求婚被拒鬧超商！浩克女友認「已經放生了」

全家中鏢！他有症狀卻是天選之人？　醫曝答案

浩克砸超商「雞胸肉爆紅」！廠商緊急回應

鋒面「劇烈天氣」今夜到　最新颱風侵襲機率圖曝

爆紅超驚嚇！超正檢察官笑：差點不敢發文

「天選之人」一一被挑出！　醫曝最新疫情

警棍連抽12下執法過當！他「逆風提2點」搖頭

高中弟面試到一半被請出來！一票人秒懂：穩了

更多熱門

相關新聞

瑪娃「凌晨轉中颱」上看強颱　今晚全台變天

瑪娃「凌晨轉中颱」上看強颱　今晚全台變天

今天（22日）晚間起全台變天，周二北部高溫降13度！中央氣象局預報員黃恩鴻表示，今晚到周二鋒面影響，西半部有局部大雨和短延時強降雨機率；另外，瑪娃颱風今晨2時增強為中颱，預估周四有機會變成強颱，至於會不會影響台灣，周四、周五是關鍵。

清晨規模3.3地震　最大震度3級

清晨規模3.3地震　最大震度3級

鋒面強襲倒數！一圖看劇烈降雨熱區　瑪娃颱風「明上午轉中颱」

鋒面強襲倒數！一圖看劇烈降雨熱區　瑪娃颱風「明上午轉中颱」

新北市連2天有強降雨　消防局籲：避登山玩水

新北市連2天有強降雨　消防局籲：避登山玩水

季風槽發展牽動「空梅」！只能等午後雷陣雨或颱風　專家曝一壓力

季風槽發展牽動「空梅」！只能等午後雷陣雨或颱風　專家曝一壓力

關鍵字：

氣象氣象雲颱風吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃「凌晨轉中颱」上看強颱　今晚全台變天

傳求婚被拒崩潰鬧超商！　浩克女友回應了

超商浩克若請厲害律師　退休警：你就更難談了！

夜宿海生館只有一片黑　遊客超錯愕

暈船仔是你？「6星座」曖昧就暈爆

快訊／IG今早壞掉！　用戶一片哀號

快訊／陳歐珀463字聲明退選

板橋電箱爆炸2853戶秒停電　肇事者是牠

瑤瑤錄影「內衣露出」襯衫穿太小件了

大腸鏡不用年年照！罹癌「1警訊」常忽略

白蟻入侵屋內原因曝　專家教4招防蟲

浩克「暴打警察」炸全民怒火：在美國早就槍斃！　美國警察說話了

挖呀挖正妹師公開現身！「無P真實長相」被拍瘋傳

iPhone 15太平庸！　他指「這2款」跳過別買

奪牌披五星旗挨轟！李東憲嗆台灣獨裁

更多

最夯影音

更多
揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控
高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面