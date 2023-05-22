鋒面「劇烈天氣」今夜到　最新颱風侵襲機率圖曝

▲最新歐洲模式系集模擬圖顯示，中度颱風瑪娃未來10天的侵襲機率。（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，今天（22日）半夜、周二凌晨各地轉有陣雨或雷雨，慎防「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）致災。另外，他也分享最新歐洲系集模式模擬，瑪娃颱風未來10天50條系集路徑所統計的侵襲機率圖，並提到，現在討論是否侵台太早了！應持續觀察。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，今日鋒面逐漸接近，盛行西南風，背風面的北部、東半部天氣穩定，氣溫明顯偏高，大台北有過山沉降、東南部有焚風的條件，高溫達37度以上，熱如盛夏；迎風面中南部則不穩定，有局部短暫陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮指出，今半夜、周二凌晨梅雨季的第4波移動性鋒面抵達，各地轉有陣雨或雷雨，其中有小範圍強對流發展，應注意即時訊息，慎防劇烈天氣致災；周三至周日因太平洋高壓受到瑪娃颱風的推擠，台灣附近高壓增強，各地晴朗穩定，氣溫逐日漸升，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，今晨2時中央氣象局颱風路徑潛勢預測圖顯示，瑪娃在菲律賓東方海面持續增強，今晨已跨過中颱的門檻，未來不排除達強颱的強度，預測向北北西漸轉西北西，5天後與台灣還有段不小距離。

吳德榮分析，最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬，瑪娃未來10天50條系集路徑所統計的侵襲機率圖顯示，在台灣陸地的機率過去3報（前24小時、前12小時及最新）皆在調整，分別為10%升至30%又降回20%，且未來仍會持續大幅改變；此外，與美、加模式模擬的結果也都不同，故現在討論是否侵台？太早了！並不符合科學！應持續觀察。

氣象局預報員黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，瑪娃颱風將持續增強，預估周四有機會變成強颱，未來以北北西轉北移動，大約周三、周四會開始西偏，此時西偏角度很重要，會不會影響台灣，周四、周五是關鍵時間，目前來看下周一最靠近台灣。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）