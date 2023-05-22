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瑪娃清晨轉中颱上看強颱！鋒面今晚到全台變天　明大降13℃

（圖／氣象局）

▲中颱瑪娃持續增強中。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

今天（22日）晚間起全台變天，周二北部高溫降13度！中央氣象局預報員黃恩鴻表示，今晚到周二鋒面影響，西半部有局部大雨和短延時強降雨機率；另外，瑪娃颱風今晨2時增強為中颱，預估周四有機會變成強颱，至於會不會影響台灣，周四、周五是關鍵。

黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天鋒面逐漸接近，加上西南風帶來水氣，中南部有零星降雨，其他地區白天多雲，北部午後轉為有局部短暫雨。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

黃恩鴻說，鋒面越晚越靠近，今晚到周二清晨影響，西半部降雨變得全面、明顯，有局部大雨和短延時強降雨機率；周二白天鋒面南壓到巴士海峽，仍有殘存水氣，中南部、花東有局部短暫陣雨，北部因東北季風帶來的乾涼空氣，降雨則更為零星，高溫剩下22、23度。根據氣象局預報，台北市今高溫上看35度，周二只有22度，降幅達13度。

▼台北周二高溫和前一天相比大降13度。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

黃恩鴻表示，周三至周六環境場為偏東南風，各地天氣溫暖穩定，僅花東有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

黃恩鴻指出，至於周末天氣要看瑪娃颱風未來的強度和位置而定，今晨已增強為中颱，將持續增強，預估周四有機會變成強颱；未來以北北西轉北移動，大約周三、周四會開始西偏，此時西偏角度很重要，會不會影響台灣，周四、周五是關鍵時間，目前來看下周一最靠近台灣。

▼氣象局觀測，瑪娃今晨2時位於鵝鑾鼻東南東方3300公里海面上。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

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