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今晚鋒面雨彈又來！西半部「發綠」一天掉14度　瑪娃估周三轉強颱

記者李宜秦／台北報導

今日台灣位於鋒面前緣溫度較高，北台灣上看35度，各地也都有30度以上，不過今晚到明日白天受到鋒面影響，西半部將出現明顯降雨，尤其中部以北會有局部大雨發生，明日受東北季風影響，北台灣降溫至21度，溫差頗為明顯。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲今晚到明日西半部嚴防大雨。（圖／氣象局）

氣象局預報員劉沛滕表示，今日白天西半部不定時有零星局部降雨，午後降雨則以山區為主。由於鋒面影響，今晚到明日西半部降雨明顯，尤其中部以北將有短延時強降雨，雨量可達局部大雨等級，明晚鋒面逐漸南移，降雨也會趨緩，周三天氣大致穩定，僅花東、山區有局部降雨。

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▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲明日各地降溫，北部降溫幅度最大。（圖／氣象局）

今日各地天氣炎熱，北台灣34、35度，其他地區也都可達30度以上，台東有局部焚風，明日東北季風影響，高溫下降，北台灣剩下21到23度，其他地區也會降溫，不過周三以後溫度又會逐日回升。

另中度颱風瑪娃目前位於鵝鑾鼻東南東方海面3200公里處左右，周三可能進一步增強為強烈颱風，持續往北北西移動，周三受到太平洋高壓影響，會再往西北西移動，不過未來路徑不確定性仍大，等到周末移動到台灣東南邊海面時，需特別留意是往北靠近台灣，或是往東接近呂宋島。

▲颱風瑪娃周三可能轉強颱。（圖／氣象局）

▲颱風瑪娃周三可能轉強颱。（圖／氣象局）

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