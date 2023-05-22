陳琬惠要賴清德踹共！　「何時處理陳歐珀？現已不能再迴避」

▲民眾黨立委陳琬惠。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委陳歐珀被前立委黃國昌踢爆與詐騙集團牽涉腎身，接受im.B詐騙集團無償提供的服務處與座車；而陳歐珀也在昨天深夜宣布退選。民眾黨立委陳琬惠22日向民進黨主席賴清德喊話，追問何時會處理陳歐珀，民進黨處理陳歐珀的「態度」與「速度」，將決定國人信任民進黨政府打詐決心的程度。

陳琬惠表示，長期接受im.B.詐騙集團眷養的陳歐珀，一再說謊遭揭穿之後，於昨夜宣布退選，宣布退選是陳歐珀個人的選擇，只能尊重。陳歐珀是否涉及刑事犯罪行為，當然也必須接受檢調的偵辦。

不過，陳琬惠認為，對於陳歐珀相關政治責任的追究，則仍必須嚴肅面對，就民進黨黨紀而言，退選是一回事，民進黨必須給社會交代則是另一回事。她向賴清德喊話，認為賴清德此事迄今噤聲不語，現在已不能再迴避，必須站出來向社會說明立場以及民進黨的後續處理，絕不能不了了之，「我必須說，民進黨處理陳歐珀的態度與速度，將決定國人信任民進黨政府打詐決心的程度」。

陳琬惠表示，，在上午的記者會，陳歐珀面對記者的諸多質疑，利用「檢調」當作擋箭牌，悍然拒絕回答，然而對於陳歐珀是否利用立法院交通委員會的考察攏絡自家金主，讓在宜蘭從事不動產開發的曾耀鋒隨同參與，甚至在會後安排攸關宜蘭建設的官員至曾耀鋒的招待所接受招待？這些離譜的行徑，都已涉及違反《立法委員行為法》的相關規範，立法院應嚴肅看待。我也要呼籲游錫堃院長秉公處理，儘速啟動紀律委員會相關程序，要求陳歐珀清楚說明，並追究相關責任。

最後，陳琬惠預告，與im.B詐騙主嫌曾耀鋒有不當往來的官員及民代，絕對不止陳歐珀，她會繼續追查相關不法行為，還給所有受害人一個公道。