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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游盈隆分析侯賴柯分歧與共識　侯賴兩岸議題交火、柯文哲語焉模糊

▲▼侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者李毓康、陶本和、林敬旻攝）

▲2024藍綠白總統大選參選人侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者李毓康、陶本和、林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選藍綠白參選人皆就定位，分別為國民黨的新北市長侯友宜、民進黨的副總統賴清德及民眾黨的黨主席柯文哲。台灣民意基金會董事長游盈隆22日也在臉書分析三人的「分歧與共識」，表示相較侯賴在兩岸議題上不斷交火，柯文哲則是維持一貫的語焉模糊。

游盈隆指出，侯友宜520在國民黨中央造勢場上說道，「中國大陸將其統一模式強加台灣身上，台灣主流民意無法接受。任何執政黨，在服膺民意原則上，都須讓中華民國站在追求和平的基礎，自我提升到有能力阻擋壓力，以至於對方無法付出發動戰爭的代價。」他分析，簡單地說，就是台灣主流民意無法接受「一國兩制式的統一」，為追求和平，台灣須強化自我防衛能力，讓中共因侵台代價太大而不能發動戰爭。

「如果是這樣的話，除了修辭上的不同，侯友宜在這兩個關鍵問題上的立場和民進黨政府有何不同？」游盈隆再提到，同一天，賴清德直接嗆侯友宜「接受九二共識，也接受一中原則」，彷彿投了一顆時速一百英里的速球，來個直球對決，顯然賴陣營擔心和懷疑侯所言為真，侯陣營當天立即回應「侯從未公開說過」。他分析，這是否意味未來選戰開打侯陣營不會主張或碰觸「九二共識」，關係重大，值得關注。

游盈隆表示，相較賴侯在兩岸議題上交相駁火，柯文哲在「九二共識」問題上，近期也有多次委婉表示不接受，維持一貫語焉模糊，即便在同一天淡水戶外造勢場合，柯文哲也只是「兩岸和平，台灣自主」一語帶過，沒有石破天驚的言論發表。他評論，這樣的低調，可能讓柯文哲未來尋求突圍，避免被兩大黨邊緣化，欲振乏力。

游盈隆強調，兩岸關係是台灣總統大選無法廻避的議題，重中之重，絕非假議題，任何像樣的總統候選人都必須有清楚的立場、有力的論述和可行的政策，而選戰開打，兩大黨候選人一上場就砲火兇猛，像是重量級拳王爭霸戰，兩個選手一進場就彼此叫囂，頻頻下重手，打對手要害，毫不留情。

但游盈隆提到，在激烈的交鋒中，他也看到了一線希望，那就是，打造台灣新政治共識的希望，「畢竟，所有重要共識都是在嚴重分歧中打造出來的，不是嗎？」

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