男友嫌她「讀學店」！女大生親揭「雙方學歷」　網力挺：分得好

▲遭男友嗆「讀學店」，女大生決定分手。（示意圖／視覺中國CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

用學歷去評斷一個人的人品，或是貶低他人，是十分不可取的行為。一名女大生表示，因家庭因素當初學測裸考，上了聯合大學，不料，男友得知後整日嫌棄她「讀學店」，讓她相當難受，後來才得知男友在外面把她塑造成很聰明、很會讀書的形象，才知「原來是不能跟朋友交代」，讓她最後提分手，網友們知道內幕後都誇她「分得好」。

一名女大生在Dcard以 「因為考上聯合大學 男友很反感」為題發文，表示 自己因父母離異因此高三下學期的時候休學去打工，到隔年才考學測，當時連參考書都沒有買、也沒有唸，無奈只能裸考，最後上了國立聯合大學的化工系，開心地跟男友分享放榜結果，卻是地獄的開始。

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原PO男友一開始認為是原PO考差，詢問她「要不要重考？那間很爛」，但原PO認為「還是會有好學生吧」；男友又表示「北部私立名校比較好聽」，原PO礙於學費問題拒絕重考北部私立名校。

沒想到男友竟開始一連串的戰校發言，「北部私立講出去比較好聽阿」、「那邊感覺素質不好」、「不要跟他們同流合汙」，經過溝通後本有好轉，但近期男友又開始嘴她「讀學店」讓她無奈雙方觀念不同，決定分手。

經網友們的詢問，原PO也更新雙方學歷，男友是「開南大學法律學系」，她也透過共同朋友得知，「前任一直跟他朋友說，我很會讀書、很聰明，然後很誇大。」但原PO認為自己的學習能力一直都是普通人，「我不懂他是自卑還是對我不滿意，難怪他那麼在意我的學校，原來是不能跟朋友交代」。

網友們看完紛紛留言，「男友自卑到只能拿學歷說嘴？」、「他就是那種嬌生慣養的媽寶，不是人人家裡都能負擔私校學費」、「不要再被他pua了」、「分得好」、「到底在優越啥？」

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