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屏科大攝影社「深夜辦車聚」　女大生嚇問：怎麼有車炸來炸去

▲▼屏科大學生抗議攝影社車聚。（圖／翻攝自Dcard）

▲屏科大學生抗議攝影社深夜車聚。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

Dcard「屏科大」板19日出現多篇貼文，「校內改裝車？」「科大路炸街」、「一堆校外人士開車進校園是怎樣」、「校園深夜被（外人？）入侵」等等，發文時間則都在晚上11點左右。就有人指出，攝影社辦的車聚實在太擾人，「吵死了！幾點了！要車聚也要看時間跟地點！」引發議論。

當天晚上約11點，不少國立屏東科技大學學生紛紛在Dcard「屏科大」板上發難，就有女大生嚇喊，「怎麼一直有車在科大路炸來炸去？有夠大聲，聽起來很像汽車的聲音，啥狀況？」也有人納悶校園裡怎麼會出現改裝車，甚至有學生直呼「校園深夜被（外人？）入侵」。

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其中，就有人發文「攝影社辦車聚」，解惑原來是攝影社的活動，文中怒飆，「時間挑在晚上10點，還辦在校園內？現場11點半車才陸陸續續進來，還有許多非法改裝車，而且不能排除沒有外人都是學生吧？請問攝影社有思考舉辦活動的時間地點嗎？不只擾民破壞校園的寧靜，還有可能有外人鬧事的潛在風險，辦這個活動的意義是？」

《ETtoday新聞雲》實際查找，發現一位汽、機車攝影師19日曾在臉書發文，很榮幸跟屏麓攝影社合辦攝影車聚，邀請愛車人士參加活動，「歡迎各位二輪四輪來共襄盛舉。」但他有強調是「靜態車聚」，「記得進學校請保持素質。」不過，活動結束後，他就貼出道歉聲明並發文，「非常抱歉，做了非常不好的示範，也對那些素質極好的車主們感到抱歉，小弟深感教訓。」

聲明中指出，不會再選校內辦類似活動。另外，儘管造成噪音困擾，他強調有將現場垃圾清理乾淨，並保證地面沒有留下輪胎痕，最後再次道歉，「我盡力了……在辦之前都有提到請不要開快拉轉，但沒想到會有那麼多車來，造成己身能力沒辦法處理這樣的情況，各位真的非常抱歉。」

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