部門缺人…妹子想離職「會很過分嗎？」　過來人1句話點醒她

▲一名網友擔心自己突然離職，會造成部門同事困擾。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者郭卉寧／綜合報導

「這樣離職會很過分嗎？」一名女網友表示，最近打算離職，但任職的部門現在很缺人，擔心自己突然離開的行為，會造成同事和主管的困擾，因此發文求助。對此，就有過來人一句話點醒她：「妳沒那麼重要。」

原PO在Dcard發文指出，目前任職的部門前陣子有人離職，後來也有找到新人補上缺額，但沒想到新人只待了1周就走人，「可能意識到是屎缺，發現苗頭不對就離職，等於前面的交接都白白浪費掉了。」而最近部門又開始找人，新同事大概6月初才會報到。

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不過，她接著表示，「其實我也有想離職的念頭，主要是薪資太低，付出不成正比。」但主管還不曉得這件事，也不知道她有去面試，正準備把接下來要報到的新人交給她帶，讓她有點猶豫：「如果現在我也提離職會很過分嗎？就是明明知道公司正缺人，還執意要走。」

貼文曝光後，許多網友紛紛勸她，「妳沒那麼重要，沒妳公司根本沒差」、「想走就走，找不到人不是妳的事欸」、「找不到人是公司的問題吧，而且公司也不會為妳著想，快跑吧」；也有人建議原PO可以看情況做決定，「想留後路就帶好新人再走，沒差的話想離就離」、「如果怕自己有可能吃回頭草（回鍋），那就人情留一線」。