少年天才看這邊！ 「不限學歷」華為開5倍年薪向全球徵才

▲華為向全球徵才，用5倍薪資招募「少年天才」。（圖／翻攝每日經濟新聞）

記者魏有德／綜合報導

華為招聘官微今（19）日發出消息指，華為面向全球招募「天才少年」，渴求有能力、有意願挑戰世界級難題的「天才少年」。這張「招募令」條件十分優渥，不限學歷、不限學校，將為「天才少年」提供世界級挑戰課題，大牛導師，全球化的平台和資源，以及5倍以上薪酬（薪資）。

▲華為集團創辦人任正非。（圖／路透）

《每日經濟新聞》報導，招募要求不限學歷、不限學校。在數學、物理、化學、材料、計算機、智能製造等相關領域有特別建樹並有志成為技術領軍人物。加分項為重量級科研成果／論文／專利，重點實驗室／尖子班畢業，國際頂級競賽獲獎。

華為的「天才少年」計劃行之有年，創辦人任正非2019年曾表示，華為在該年從全世界招進20至30名「天才少年」，次年再招200至300名。據悉，這批「天才少年」的年薪最高年薪超200萬元人民幣（約880萬元新台幣），分為三檔，最高檔為182萬元至201萬元（人民幣，下同）；第二檔為140.5萬元至156.5萬元；第三檔為89.6萬元至100.8萬元。

▲華為最出名的少年天才「稚暉君」。（圖／翻攝每日經濟新聞）

華為最為知名的「天才少年」是B站（嗶哩嗶哩）上的知名網紅「稚暉君」，稚暉君原名彭志輝，2018年畢業於電子科技大學，目前是華為AI架構師。他曾發明能給葡萄縫針的機械臂，會直走、轉彎和躲避障礙物的自動駕駛腳踏車，以及能用手臂操作電腦的桌上機器人等。

另一名頗具知名度的「天才少年」同樣是B站的網紅寧博宇，寧博宇曾指出，「我只是一個普通學生，這次入選是我運氣比較好！因為我的研究方向和華為未來的課題高度相關。」

任正非強調，「天才少年」進入華為後，稱呼就沒有了，定位「天才少年」主要用於入職的定級定薪，同時，他也提到，「不拘一格選人才，老、中、青相結合，在開放的環境中向前滾動。年輕人最有突破能力的是25至35歲；有經驗、有資歷的人有架構能力，架構和突破同樣重要。科學技術上也有成與敗的問題，敗不餒，失敗對你來說也是一次實戰鍛鍊。」

