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台大生歧視當有趣！他點破「真正可怕之處」：警醒台灣社會

▲學測,大學生,年輕人,考生,學生,考試,新鮮人。（圖／資料照片）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照片）

記者周亭瑋／綜合報導

台大經濟系「歧視政見」鬧出不小風波，儘管會長候選人陳姓學生發文道歉，校方也將懲處，仍止不住外界抨擊。日本產經新聞台北支局長矢板明夫直言，這顯示了台灣教育很大的問題，更遺憾表示「台灣社會在歧視問題的敏感度上，還有很大的進步空間。」

台大經濟系學生會近來改選正副會長，一組候選人因在選舉公報中，使用了不少歧視性語言，受到多方譴責，其中包括「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「女生微積分強制穿高中制服上課」、「舞會處男禁止報名、處女強制參加」等。

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事後，陳姓與謝姓候選人道歉聲明，表示「對特定族群並無惡意，只是不成熟的行為及玩笑話尺寸拿捏得不恰當，造成許多不該有的傷害。」

對此，矢板明夫認為，這兩位學生應該沒有非常強烈的主觀惡意，只是為了嘩眾取寵，把自認為可笑的言語寫到了選舉公報中，「但可以想像到的是，他們和周圍的人對『人權』和『歧視問題』並沒有什麼概念，經常開類似的玩笑。」

▲台大經濟系學會陳姓會長候選人再度發文道歉。（圖／翻攝Dcard）

▲台大經濟系學會陳姓會長候選人再度發文道歉。（圖／翻攝Dcard）

他直言，台大是培養台灣社會菁英的搖籃，如果這些年輕人之間經常開這種玩笑的話；不得不說，台灣教育似乎過於重視考試成績，而忽視了人文關懷，「批判人的時候，可以批評對方的觀點和主張，但不可以因為民族、宗教信仰、性別、身體特徵等一些個人無法改變的特質，使用歧視性的語言來嘲弄對方。這是最基本的人文關懷。」

矢板明夫也提到，台灣社會在歧視問題的敏感度上，還有很大的進步空間，「我認為不只是這兩個學生的問題，有一些政治人物或媒體人士，也經常使用一些歧視或仇恨性語言，給年輕人做了很不好的示範。不僅讓社會多了很多戾氣，也讓大家對歧視、仇恨性的語言習以為常、失去戒心，帶來不良的影響。」

▲▼台大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大經濟系學生會的選舉政見，鬧出不小爭議。（圖／記者許敏溶攝）

最後，他強調，希望這件事能給社會帶來提醒，「如果政治觀點不同，可以用冷靜的語言來駁斥對方、進行理性的辯論，不要給對方貼標籤、扣帽子，甚至使用一些非常露骨的歧視性文字來形容對方。」

對此，網友們相當有感，紛紛表示「沒有強烈的主觀惡意卻做出這樣的行為，才是最可怕的地方」、「如果是根本沒有意識到這是惡意才是糟糕」、「學校教育、社會教育、家庭教育都失敗」、「即使學歷再高、學問再好，缺乏人文素養，也很難讓人敬重」、「這是我們的品格、家庭教育與價值觀出現很大問題的表現」。

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