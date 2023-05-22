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社會 社會焦點 保障人權

水溝放生老鼠「挨罰1200」！彰化男申訴喊冤沒用　環保局曝理由

記者游瓊華、黃資真／彰化報導

彰化日前1名男子在學校抓到1隻老鼠，不忍心殺死牠，因此裝進塑膠袋後騎車到水溝放生，結果遭彰化縣環保局開罰1200元，男子不服數度申訴，環保局表示，只要是丟棄喪失功能、不要的物品，不管是否為活體，都算是丟棄廢棄物，予以開罰。

▲▼ 彰化男放生老鼠遭開罰1200元。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲彰化男放生老鼠遭開罰1200元。（圖／記者游瓊華翻攝）

環保局透過科技執法，於縣轄國道交流道、快速道路匝道、重要道路、溝渠堤岸及海岸沿線、公墓等偏僻易遭亂丟垃圾熱區，使用移動式監視器全天候24小時錄影蒐證，以銳利天眼取締不法。

環保局統計，由熱心民眾提供拍攝隨意亂丟垃圾的車輛車牌影片之檢舉案，2022年累計759件，今年迄今已有395件。所有案件經查證屬實者，皆依違反「廢棄物清理法」規定，各處罰鍰新臺幣1200元至6000元。

▲▼ 彰化縣環保局利用科技執法揪出隨意傾倒廢棄物的民眾。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲許多民眾貪圖方便，任意將大批垃圾丟棄在草叢、電線桿旁，全被一旁監視器錄下。

違反廢棄物清理法第27條各款污染行為，111年裁處1736件，罰鍰金額299萬8200元，今年1至4月開罰532件、罰鍰金額75萬1800元，再進一步分析發現，違規者設籍外縣市約佔4成。

民眾亂丟垃圾總以為神不知鬼不覺，為貪圖一時之便，在垃圾車未到達或非清運時段，即將垃圾包隨意棄置，事實上全遭科技執法抓到開罰。

日前有男子抓到老鼠後帶到水溝放生，怎料也被監視器拍下車牌後開罰1200元，男子不滿提起申訴，但環保局認為，只要是丟棄喪失功能、不要的物品，不管是否為活體，都算是丟棄廢棄物，像是過去也有不少丟棄病雞的案例，因此依舊開罰。

▲▼ 彰化縣環保局利用科技執法揪出隨意傾倒廢棄物的民眾。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼ 彰化縣環保局利用科技執法揪出隨意傾倒廢棄物的民眾。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼ 彰化縣環保局利用科技執法揪出隨意傾倒廢棄物的民眾。（圖／記者游瓊華翻攝）

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