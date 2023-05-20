激勵國二女兒！超狂爸爸參加會考　「社會簡單」數學A+

▲彰化父激勵國二女報考會考。（圖／黃錦榮提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國中教育會考於今明舉行，今年彰化縣考生人數有1萬275人，在4個考場應試首日缺考39人，多為經過12年安置就學管道已有學校就讀的學生，為激勵國二女兒， 47歲的黃錦榮今年也參加應試，目標27級分，上午考完社會與數學後，他說數學有信心拿到A＋，社會科也比想像簡單，展現高度自信心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化縣考場情形。（圖／記者唐詠絮翻攝）

黃錦榮說，要證明讀書不是很難的事情，讀書是要有策略要有方法、要花時間，除了天分還要努力，現在的題目跟以前靈活很多，面對考試當然也會有壓力，也很緊張，早上女兒也在幫他做考前衝刺、勉勵他、女兒也說要以爸爸為目標，「考贏爸爸就對了」。

▲黃錦榮今天參加會考。（圖／記者唐詠絮翻攝）

黃錦榮說早上的考試都在他掌握之中，令他感動的是，這連續2個月來的辛苦終於有代價，也達到要激勵女兒用功前進的目標，將會完成接下來的考試。

國中會考彰化區試務工作主辦學校溪湖高中表示，今天第一天考試科目為社會、數學、國文、寫作測驗；第二天考試科目為自然、英語閱讀、英語聽力。首日14個考場341間試場考試情形均良好，上午有39人缺考，下午缺考增加2人共41人，前三節科目違規類型有，提前翻閱試題本、考試中飲食、攜帶量角器、攜帶行動電話、手錶發出聲響，共9件違規。違規紀錄仍待考試結束後經過考區及全國試務會開會確認。

▲▼彰化縣考場情形。（圖／記者唐詠絮翻攝）