台東減廢生活節今登場...2千鄉親響應　減少200kg一次性廢棄物

▲台東減廢生活節今登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局於20日舉辦第2屆「2023台東減廢生活節」，在環保局辦公廳舍旁草地舉行環保減塑、資源回收市集，.近2千位民眾參與，現場設置資源回收兌換站，兌換約1025公斤，民眾也自備環保餐具前來參與，減少逾2百公斤的一次性廢棄物(包含竹籤、紙餐具、紙袋及塑膠容器等)。

環保局說明，今年減廢生活節有70攤環保攤商參與，夥伴增加、減廢成效也加倍，包含無塑美食、二手市集及環境教育宣導攤位等，其中環境教育宣導攤位，除了宣導環境保護外，也邀請6處台東縣環境教育場所到場分享專屬台東山海之間的環境教育理念，環保局於活動現場設置「資源回收物兌換站」，民眾攜帶廢玻璃瓶、廢紙容器、廢農藥容器、廢電池、高壓容器及廢照明光源等至兌換站，達到指定回收量即兌換美食消費券。

參與活動民眾表示，前幾日的新聞看到「小型家電維修站」活動資訊，剛好家中有故障電風扇，丟掉覺得可惜，帶來現場讓維修師傅更換零件，即可正常使用，覺得「小型家電維修站」設置很有意義。

現場並設置餐具租借站及清洗站，鼓勵民眾以環保代替拋棄，養成外出自備餐具或使用店家提供的環保餐具的好習慣。此外提供二手物交換攤位及小型家電維修站(電器醫生)，讓資源循環再利用。