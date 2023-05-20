偷功德箱前先拜拜！　神明不領情...彰化無業男6小時落網　

記者唐詠絮／彰化報導



賊星該敗！彰化員林市一間五營將軍廟18日下午功德箱連同300元被竊嫌放在單車載走，廟方火速調閱監視器，發現小偷還向神明拜拜後才動手偷竊，立即報警逮人，到了深夜大埔里守望相助隊員發現有一名41歲無業葉姓男子行跡可疑，身形與竊走功德箱相似，警方盤查後發現葉男就是竊嫌，短短6小時內破案。

▲彰化無業男偷香油錢被逮。（圖／警方提供）

▲彰化無業男偷香油錢前還向神明拜拜。（圖／警方提供）

據悉葉男是住在附近的居民，平日無業經常騎單車在四處閒晃，莒光派出所表示， 5月18日16日傍晚，葉男騎乘腳踏車行經員林市大埔里三潭巷一處宮廟，發現該處四下無人，又見到功德箱沒上鎖，行竊前先向神明拜拜，再下手行竊逃逸，共竊得財物300餘元。

▲彰化無業男偷香油錢。（圖／警方提供）

員林分局分局長葉文啟表示，大埔里守望相助隊終年無休守護社區安全，各項勤務均落實執行並積極敏銳發覺村里可疑人士逗留，進而發揮團隊合作精神，共同與警方查獲竊嫌，實為警力有限、民力無窮之最佳典範，而目前員林分局共計輔導守望相助隊有10隊，平日各守望相助隊犧牲奉獻協助社區執行夜間巡守，有效嚇阻許多案件發生，這對有限之警力來說，守望相助隊是警察不可或缺的得力幫手。