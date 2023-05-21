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鋒面強襲倒數！一圖看劇烈降雨熱區　瑪娃颱風「明上午轉中颱」

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

明晚(22日)到周二(23日)清晨鋒面殺到，各地有雨，其中西半部將有短延時強降雨伴隨局部大雨，不排除有強度較大降雨，周三(24日)起雨過天晴，僅東部和午後山區有零星陣雨；瑪娃颱風最快明天上午轉中颱，離台灣仍遠，需觀察太平洋高壓是否續變強，若維持強度，瑪娃未來可能朝呂宋島和台灣附近前進。

明天周一(22日)白天鋒面接近，氣象局預報員張承傳表示，明天受鋒前西南風影響，中南部有局部短暫陣雨，清晨沿海地區間出現降雨，白天往內陸延伸，明天下半天降雨機會再提高。

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張承傳表示，明天晚上到周二清晨鋒面通過，各地降雨明顯，西半部有短暫陣雨，且有短延時強降雨伴隨局部大雨，因這波鋒面結構滿好的，屬於較強對流系統，雖移動速度較快，停留時間相對較短一點，但不排除降雨強度很大。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

周二(23日)鋒面南移至巴士海峽，中南部、花東仍有短暫陣雨雷雨，北部、東北部雨勢漸緩，東北季風增強，天氣稍轉涼；周三(24日)到周日(28日)大致多雲到晴、天氣穩定，東半部、午後山區有局部短暫陣雨。

至於瑪娃颱風，離台灣仍遠，張承傳表示，瑪娃颱風預計明天上午有機會增強為中度颱風，至於未來路徑對台灣影響不確定性仍大，需觀察太平洋高壓是否持續偏強，若高壓維持強度，瑪娃颱風預測可能有機會往接近台灣到呂宋島附近前進，仍待後續路徑觀察。

▼瑪娃颱風最新位置和路徑。（圖／氣象局）

▲▼瑪娃颱風最新位置和路徑。（圖／氣象局`）

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