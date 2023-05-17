流感升溫！3年來首例兒童死亡　醫喊快做這事

記者陳俊宏／綜合報導

疾病管制署16日公布國內新增2例流感死亡，其中1人是年僅5歲的北部男童，從發病到死亡僅3天，這也是近3年來首例兒童流感死亡個案。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，流感疫情還在升溫，強烈建議兒童接種流感疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青表示，5歲男童5月上旬出現發燒、咳嗽、流鼻水，當天到診所就醫沒有改善，發病後2天出現活動力下降、嘔吐等狀況；再次診所就醫快篩確認A流，同日還出現重症病徵包含步態不穩、意識改變而送急診，檢查確認併發腦炎，給予抗病毒藥物治療並收治加護病房；但住院隔天就心跳停止，給予強心劑急救仍無效過世，因流感併發腦炎與神經性休克死亡。

▼謝宗學強烈建議兒童接種流感疫苗。（示意圖／記者李毓康攝）

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謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書說，回顧過去10幾年在兒童急診的經驗，只要兒童罹患流感後併發急性腦炎，到目前他遇到的病例沒有存活過，因此流感併發急性腦炎，是他認為流感眾多併發症當中，最具致命威脅的併發症。

謝宗學指出，新冠肺炎疫情逐漸遠去，流感疫情卻還在升溫，強烈建議兒童接種流感疫苗，流感病毒造成的急性腦炎只能預防，目前沒有十分有效的治療方式。

謝宗學提到，台灣上一次出現流感奪走兒童性命已經是2020年的案例，今年是解封後償還免疫負債的第一年，開始出現第一例因為流感重症過世的孩子，若流感疫情持續升溫，流感併發症也會隨之增加，兒童的健康將面臨很大的挑戰，不可不慎。

▼疾管署防疫醫師林詠青說明最新流感疫情。（圖／記者洪巧藍攝）



疾管署16日公布國內新增14例流感併發重症，且有2例死亡。疾管署副署長羅一鈞表示，流感目前還是升溫、上升階段，還無法預估何時出現疫情反轉，主要是因為現階段很多防疫措施鬆綁，先前流行H3N2，現在又有H1N1和其競爭，預期未來兩周還是處於升溫情形，是否會隨天氣炎熱疫情逐漸下降，還無法完全確認。

疾管署呼籲，流感流行期間，民眾如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，以掌握治療黃金時間；尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。

疾管署同時提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機，降低重症風險。