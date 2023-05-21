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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德彰化造勢拋3國政願景　首要工作「照顧弱勢」

▲▼出席彰化信賴台灣之友會成立 賴清德：彰化若好、台灣就好，彰化若贏、台灣就贏。（圖／賴清德競辦提供）

▲賴清德高呼「彰化若贏，台灣就贏」口號。（圖／賴清德競辦提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德21日下午出席彰化縣信賴台灣之友會成立大會，他致詞時宣示「時代創造產業、產業改變時代」，若有機會當選總統，他將照顧弱勢、協助企業轉型、推動台灣平衡發展與地方創生，此外，身為醫界的一份子，希望能夠打造「健康台灣」。

彰化縣信賴台灣之友會成立大會湧入包括百工百業及醫護團體超過600人到場，總統府資政姚嘉文、吳晟、前縣長周清玉、翁金珠、魏明谷及立委陳秀寳、黃秀芳、陳素月和多位鄉鎮市長、地方黨公職齊聚力挺。彰化基督教醫院吳瑞鵬董事長、秀傳紀念醫院黃明和總裁也特別上台致詞，表達對賴清德的支持。賴清德並親自授旗給何黎星會長，並和各後援會逐一合影致謝。

賴清德提到，「時代創造產業、產業改變時代」，彰化縣經過幾十年來大家的打拚，已經從農業縣變成滿滿中小企業的工商大縣，一家又一家的世界隱形冠軍，讓台灣在世界的供應鏈上，扮演最重要的角色。此外，在魏明谷前縣長任內，大力推動風力發電、太陽能發電，讓彰化縣對於台灣的重要性越來越增加，已經不僅僅是農業大縣、工商大縣，更是風光大縣。希望未來在守護台灣、建設台灣、發展台灣的時候，彰化縣的鄉親，一定要全力投入，因為「彰化若好、台灣就好」、「彰化若贏、台灣就贏」。

▲▼出席彰化信賴台灣之友會成立 賴清德：彰化若好、台灣就好，彰化若贏、台灣就贏。（圖／賴清德競辦提供）

賴清德表示，未來若有機會得到台灣人民的支持當選總統，他希望能夠做幾項工作，首先是「照顧弱勢」，因為科技不斷進步，有科技和資金的人，比較容易賺到錢，但是社會上一定有比較弱勢的人，他們無法掌握科技，也沒有資金，只能靠努力來賺錢。而他在勞工的家庭出生，所以知道勞工家庭的困難，所以未來國家在數位轉型、淨零轉型的過程當中，經濟會更進步、產業會更轉型，但是政府也更要照顧到困難的家庭。

第二是「協助企業轉型」，賴清德說明，彰化縣是中小企業的大縣，包括腳踏車零組件、汽車零組件、水五金、紡織等各種產業的大本營都在彰化，但經過統計，一般中小企業能聘請人力有限，而這些公司也都面臨到數位轉型、淨零轉型的困難，所以政府更有責任，要運用人工智慧的科技，提出好的政策，幫忙中小企業轉型，落實ESG。不論在管理、社會責任、環境保護，都能夠符合國際社會的需求，協助工商企業度過難關，中小企業若能順利轉型升級，度過時代挑戰，台灣的經濟一定會越來越好，社會更穩定。

第三是「推動台灣平衡發展」，賴清德指出，過去台灣發展重北輕南，中部也沒有受到重視，在這樣的情況底下，孩子都必須離鄉背井去北部工作，故鄉的長輩常常無人照顧，所以未來他會提出計畫，推動台灣的平衡發展，推動一項機制，讓中央和地方聯手合作，解決地方所遇到的問題。他也提到，在蔡總統領導下所提出的前瞻基礎建設，在他擔任行政院長時，也運用這筆經費，幫忙解決很多彰化縣遇到的問題，包括鹿港國家歷史文化園區核定70億、台61線道路工程核定130多億、污水下水道和淨水場建置核定超過200億，換句話說，「中央地方合作有機制，解決地方所有種種問題，才能讓環境更好」。

另外，賴清德也談及，將推動地方創生，地方創生到地方，再由政府支持地方產業，鼓勵社會企業，讓年輕人回到故鄉工作，透過故鄉的特點，不論是文化、產業、景觀等來創造屬於自己事業，讓年輕人回鄉，長輩就能得到照顧，社會就會安定和諧。

賴清德進一步表示，他身為醫界的一份子，如果他擔任總統，希望能夠打造「健康台灣」，雖然經濟和醫療進步，人民的平均壽命來到80至81歲，但是不健康生存年數也達到8.4歲，他希望未來可以結合醫界的力量，以及社會合作，將台灣打造成一個健康的國家，進一步讓健康產業蓬勃發展，也讓國際社會擁抱台灣。打造健康台灣，讓「國人健康、國家更強、世界擁抱台灣」。

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