台大選舉政見「ㄐㄐ小上家政課」　范雲慚愧：沒盡到老師責任

▲民進黨立委范雲身為台大教授，長期關注性別議題。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台大經濟系學生會近期改選正副會長，但有候選人列出「LGBTQ與狗不得再會辦中打傳說對決」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」等「政見」，引發輿論譁然。對此，民進黨立委范雲21日表示，看到這篇政見的內容非常訝異，也非常難過，「讓我覺得相當慚愧，自己沒盡到老師的責任」。

由於該組候選人的政見內容歧視特定性取向、種族與身份、身材與性徵，且涉及暴力與強制行為，選委會特別聲明指，選委會與系學生會不願意助長此類言論的散播，因此以「附錄」形式載明。根據附錄內容，該組候選人提出16項主張，要求「原住民、僑生、體育生入學名額減少」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」、「大四畢業母胎單身進行結紮手術」、「女生微積分強制穿高中制服上課」、「禁止系上同學與職業軍人交往」等歧視內容。

對此，范雲表示，這一篇台大經濟系學生的競選政見，這兩天在自己的臉書同溫層迅速燃燒，引發高度討論，「看到這篇政見的內容，讓我非常訝異，也非常難過！做為台大的老師，看到臺大學生這樣直接了當的寫出性別、族群、性傾向、性別認同、容貌、身體、肥胖歧視，讓我覺得相當慚愧，自己沒盡到老師的責任」。

范雲表示，這樣公然的、多重的歧視，即使當事學生事後以「玩笑話尺寸拿捏不恰當」為理由，自己仍然無法接受，學生的殘酷是老師們的責任，「我認為我們目前的教育體系出了嚴重的問題」，從台中一中「烯環鈉」事件，到台大言論自由月的歧視性布條，再到校園中、Dcard上隨處可見的厭女言論、蕩婦羞辱，以及課堂上侃侃而談的台女不意外、女權自助餐，台灣的性別平等教育、人權教育需要徹底檢討。

范雲補充，保守勢力進入國小、國中，性別平等教育一度被改成守貞教育；而各個大學在少子化招生壓力下，更是大砍性別議題通識課程，她不相信台灣社會養大的年輕世代是仇恨世代，這是教育體系的集體責任，她會督促教育部認真檢討性別平等與人權教育的落實，也會要求行政院人權處儘速提出「反歧視法」草案。