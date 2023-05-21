賴清德勸告侯友宜：國民黨沒有民主自由DNA　先了解民主運動歷史

▲賴清德下午出席彰化信賴台灣之友會成立大會。（圖／賴清德競辦提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德21日下午出席彰化縣信賴台灣之友會成立大會。針對國民黨競爭對手侯友宜20日脫口「台南人沒眼睛」等語，賴表示，侯應為其發言道歉，台南市民選誰當市長，是台南市民的權利，也是民主的精神，侯不應該因為國民黨的候選人落選，就批評「台南市民沒有長眼睛」，這並不符合民主精神，「侯市長要談自由民主，要先了解台灣民主運動的歷史，國民黨沒有民主自由的DNA」，從昨天侯那席話就可以證明。

彰化縣信賴台灣之友會成立大會湧入包括百工百業及醫護團體超過600人到場，總統府資政姚嘉文、吳晟、前縣長周清玉、翁金珠、魏明谷及立委陳秀寳、黃秀芳、陳素月和多位鄉鎮市長、地方黨公職齊聚力挺。彰化基督教醫院吳瑞鵬董事長、秀傳紀念醫院黃明和總裁也特別上台致詞，表達對賴清德的支持。賴清德並親自授旗給何黎星會長，並和各後援會逐一合影致謝。

賴清德表示，不久前，在台中捷運因為工安意外不幸離世的林淑雅教授曾說過，「我們在母親土地上自己決定想要什麼樣的國家，並積極改造它，這是尊嚴」，過去幾十年來，台灣人民追求的，就是民主自由的國家，為了這個價值和理想，許多台灣人前仆後繼的努力，才能達到今天民主自由開放的程度，在這個民主化過程當中，彰化縣扮演很重要的角色，許多彰化的人才參與其中。

賴清德表示，台灣正面臨中國的文攻武嚇，有人說這場選舉，是戰爭與和平的選擇，誠如總統蔡英文所說「和平是兩岸唯一選項，不論誰執政都有共同責任維持台海和平穩定現狀，任何政黨都不該為選舉利益來販賣恐懼」，如果用戰爭恐嚇台灣人民，進而影響台灣投票行為能成功，以後台灣的總統將都會是中國在決定，這樣就不是民主。

賴清德進一步表示，國民黨所主張的和平，不是真正的和平，他們主張接受「九二共識，一個中國原則」，希望透過和平協定來獲得和平，但如果台灣接受了，就是放棄自己的主權，台灣經過蔡英文領導，未來他也會在民主的道路上，繼續壯大台灣。