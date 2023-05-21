花季甫落果季來報到　山上花園水道博物館近百年蓮霧樹結實累累

▲台南山上花園水道博物館園區還有相當多種果樹，除了常見的芒果、龍眼、火龍果以外，甚至還有十幾棵巨型白蓮霧，最近開始結果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館鳳凰花，最近吸引大批遊客朝聖，但隨著花季逐漸進入尾聲，不少人意外發現，園區還有相當多種果樹，除了常見的芒果、龍眼、火龍果以外，甚至還有十幾棵巨型白蓮霧，最近開始結果。

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館方表示，這些耆老級的白蓮霧，樹齡都超過70年，因為沒有使用任何化學藥劑，是自然的農產品，不過也因此口感偏歰，雖然如此，還是吸引不少民眾撿拾，感受特別的滋味。

文化局指出，山上花園水道博物館博物館區，原本是水源管制區，一般人不能隨意進出，也因此保存了豐富的動植物生態，除了有全台平地最大的羅漢松群以外，在博物館區周遭，也有將近10棵白蓮霧樹，高度都超過10公尺，是相當珍貴的自然資產。

今年已經70餘歲的山上區耆老吳朝全表示，這批白蓮霧是從日本人開始闢建水道時就已經栽種，小時候他們就到此地摘白蓮霧吃，這也是山上在地居民共同的回憶，時至今日，雖然大家比較少吃白蓮霧，但白蓮霧仍年年如期報到，開花結果，實在很難得。

館方表示，除了白蓮霧以外，園區內也還有多棵紅蓮霧，甚至罕見的綠色蓮霧，但可能受到氣候影響，有幾棵白蓮霧已經提早報到，結果累累，果實甚至還掉落地面，但也有不少棵蓮霧樹目前還只在開花階段，也形成相當特別景觀。