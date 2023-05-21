　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花季甫落果季來報到　山上花園水道博物館近百年蓮霧樹結實累累

▲台南山上花園水道博物館園區還有相當多種果樹，除了常見的芒果、龍眼、火龍果以外，甚至還有十幾棵巨型白蓮霧，最近開始結果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館園區還有相當多種果樹，除了常見的芒果、龍眼、火龍果以外，甚至還有十幾棵巨型白蓮霧，最近開始結果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館鳳凰花，最近吸引大批遊客朝聖，但隨著花季逐漸進入尾聲，不少人意外發現，園區還有相當多種果樹，除了常見的芒果、龍眼、火龍果以外，甚至還有十幾棵巨型白蓮霧，最近開始結果。

▲台南山上花園水道博物館園區還有相當多種果樹，除了常見的芒果、龍眼、火龍果以外，甚至還有十幾棵巨型白蓮霧，最近開始結果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

館方表示，這些耆老級的白蓮霧，樹齡都超過70年，因為沒有使用任何化學藥劑，是自然的農產品，不過也因此口感偏歰，雖然如此，還是吸引不少民眾撿拾，感受特別的滋味。

▲台南山上花園水道博物館園區還有相當多種果樹，除了常見的芒果、龍眼、火龍果以外，甚至還有十幾棵巨型白蓮霧，最近開始結果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局指出，山上花園水道博物館博物館區，原本是水源管制區，一般人不能隨意進出，也因此保存了豐富的動植物生態，除了有全台平地最大的羅漢松群以外，在博物館區周遭，也有將近10棵白蓮霧樹，高度都超過10公尺，是相當珍貴的自然資產。

▲台南山上花園水道博物館園區還有相當多種果樹，除了常見的芒果、龍眼、火龍果以外，甚至還有十幾棵巨型白蓮霧，最近開始結果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年已經70餘歲的山上區耆老吳朝全表示，這批白蓮霧是從日本人開始闢建水道時就已經栽種，小時候他們就到此地摘白蓮霧吃，這也是山上在地居民共同的回憶，時至今日，雖然大家比較少吃白蓮霧，但白蓮霧仍年年如期報到，開花結果，實在很難得。

▲台南山上花園水道博物館園區還有相當多種果樹，除了常見的芒果、龍眼、火龍果以外，甚至還有十幾棵巨型白蓮霧，最近開始結果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

館方表示，除了白蓮霧以外，園區內也還有多棵紅蓮霧，甚至罕見的綠色蓮霧，但可能受到氣候影響，有幾棵白蓮霧已經提早報到，結果累累，果實甚至還掉落地面，但也有不少棵蓮霧樹目前還只在開花階段，也形成相當特別景觀。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
不只烏克蘭！瓦格納在這國「大屠殺」狂殺500人　性侵凌虐平民
金鐘主持「裸身戰小三床照」外洩！　他罵：獎怎麼拿的
爬山遇「8腳怪蟲」猛吸血24hrs！到死不鬆口　醫：千萬別用
快訊／快來對答案！　國中會考五科解答出爐
快訊／失控抽打超商浩克12下　警遭依傷害罪函送
快訊／選會長政見涉性別歧視！　台大2候選人慘了
快訊／超商浩克女友認了　「已經放生」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／快來對答案！112國中會考五科解答出爐

快訊／選會長政見涉性別歧視這下慘了　台大經濟系將懲處

高中弟面試到一半「突被請出來」！一票人見關鍵秒懂：穩了啦

疑因求婚被拒鬧超商！浩克女友認「已經放生了」　IG滿滿甜蜜合照

羨慕！「馬祖最高學府」新宿舍落成　可容納104學生住宿

經濟系學會選舉政見惹眾怒　台大：尊重學生自治「當事人已道歉」

瑪娃颱風最新路徑預測出爐！出現2分岔點　專家揭「朝台灣機率」

超商浩克瘋狂徒手攻擊　律師喊「員警不能開槍」！PTT吵翻

超商浩克1原因開始健身！　「曾是特戰傘兵」超狂經歷曝光

花季甫落果季來報到　山上花園水道博物館近百年蓮霧樹結實累累

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

超商浩克攻擊警方（原始畫面）

（無標）桃園浩克被警方毆打12下

「真人浩克」怒吼大鬧超商　狠砸物品還毆2警被壓制！

「挖呀挖」改編看尪手機版　跟妹聊天、偷嗆妻被抓包

動力火車顏志琳翻唱NewJeans《Ditto》　韓文也通..網友聽跪：歌手天花板

快訊／快來對答案！112國中會考五科解答出爐

快訊／選會長政見涉性別歧視這下慘了　台大經濟系將懲處

高中弟面試到一半「突被請出來」！一票人見關鍵秒懂：穩了啦

疑因求婚被拒鬧超商！浩克女友認「已經放生了」　IG滿滿甜蜜合照

羨慕！「馬祖最高學府」新宿舍落成　可容納104學生住宿

經濟系學會選舉政見惹眾怒　台大：尊重學生自治「當事人已道歉」

瑪娃颱風最新路徑預測出爐！出現2分岔點　專家揭「朝台灣機率」

超商浩克瘋狂徒手攻擊　律師喊「員警不能開槍」！PTT吵翻

超商浩克1原因開始健身！　「曾是特戰傘兵」超狂經歷曝光

花季甫落果季來報到　山上花園水道博物館近百年蓮霧樹結實累累

中國檢測工具侵台「台灣基因資訊恐外洩」　衛福部曝調查結果！

國民黨中和立委初選結果出爐　張智倫捲土重來擊敗游輝冗

宜蘭平日人變多了！他一驚「有投資潛力」　內行見1關鍵搖頭

金門隱藏版高品質餐廳不能錯過　來離島也要好好犒賞自己

傳言台啤「解體」？哈孝遠：不可能的事

找「清潔工代打」幫忙截肢！病患手術中怕爆　德外科醫遭解雇

警抽打超商浩克惹議　鄭運鵬：合法武力只要失控「受害都是國人」

湖人陷入絕對劣勢　主帥談失利：我們還有希望

金鐘主持「裸身戰小三床照」外洩！他怒罵：獎怎拿的　工作歸零靠正宮養

台中男13樓墜落亡！現場留手機無遺書　死因待釐清

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

生活熱門新聞

疑求婚被拒鬧超商！浩克女友認「已經放生了」

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

浩克鬧超商「主因疑似情傷」！求婚3年女友被拒

今小滿！明全台變天　防致災強降雨、雷擊強風

今小滿！6禁忌一次看　3生肖旺爆

警棍連抽12下執法過當！他「逆風提2點」搖頭

明全台變天！瑪娃颱風逼近　最新路徑曝

呂秋遠10點分析：高中生不可能已繼承5億

日本「三大超商」最愛哪家　驚人票數一面倒

爆紅超驚嚇！超正檢察官笑：差點不敢發文

瑪娃颱風最新路徑預測出爐！出現2分岔點　專家揭「朝台灣機率」

瑪娃最快明變中颱　是否侵台關鍵時間曝

颱風「瑪娃」最快今生成！第4波梅雨下周來襲

夜市地上撿到「10萬元裸鈔」！暗黑內幕曝光

更多熱門

相關新聞

花蓮金針花季來臨　知卡宣創意料理搶先體驗

花蓮金針花季來臨　知卡宣創意料理搶先體驗

每年８月至９月是花蓮金針花盛開季節，為讓更多民眾提前感受花蓮金針農特產及花季，花蓮縣政府21日在知卡宣公園辦理「醬與金針的相遇」，首次推出在地醬料與金針結合，規劃豐富有趣又好玩的金醬好金針創意市集、親子食農闖關和寫生活動，提前感受金針魅力，在知卡宣度過愉快充實的親子同樂日。

518國際博物館日　台東縣活動多

518國際博物館日　台東縣活動多

暢遊北海道　在色彩最繽紛的花季

暢遊北海道　在色彩最繽紛的花季

台南山上花園水道博物有最接地氣鳳凰樹

台南山上花園水道博物有最接地氣鳳凰樹

陳致中「理平頭現身」報到入監　

陳致中「理平頭現身」報到入監　

關鍵字：

花季果季報到山上花園水道博物館蓮霧

讀者迴響

熱門新聞

即／警打超商浩克　遭記過2次

疑求婚被拒鬧超商！浩克女友認「已經放生了」

「超商浩克」遭打滿臉血　爆執法過當

呂秋遠批中壢警暴徒　影片拍攝者還原真相

李翊君瞄到「台下坐超級巨星」嚇傻：有史以來最大牌

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

超商浩克道歉了！上銬狂喊對不起

浩克鬧超商「主因疑似情傷」！求婚3年女友被拒

快訊／「超商浩克」5萬交保！

台灣選手披五星旗　體育署回應了

即／屏東飛龍瀑布山難　傳5人溺斃

高中生結婚2小時墜亡！丈夫說話了

台灣跆拳道選手奪銅　舉五星旗領獎

警連抽「超商浩克」12下遭記過　署長臉書遭灌爆

網紅直播PK「狂灌白酒」　隔天住處身亡

更多

最夯影音

更多
揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控
超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面