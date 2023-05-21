金針花季來臨！花蓮知卡宣公園搶先體驗　親子闖關+創意料理

▲花蓮知卡宣公園規劃豐富有趣又好玩的金醬好金針創意市集，提前感受金針魅力。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

每年８月至９月是花蓮金針花盛開季節，為讓更多民眾提前感受花蓮金針農特產及花季，花蓮縣政府21日在知卡宣公園辦理「醬與金針的相遇」，首次推出在地醬料與金針結合，規劃豐富有趣又好玩的金醬好金針創意市集、親子食農闖關和寫生活動，提前感受金針魅力，在知卡宣度過愉快充實的親子同樂日。

縣長徐榛蔚表示，六十石山與赤科山是花蓮金針花最大的兩處產地，每到產季，連綿金針將起伏的山地染上一片燦爛的金黃，為當地農業帶入亮眼產值也創造驚人的觀光價值，成為台灣指標性的花季觀光勝地。而5月21日（日）在知卡宣公園辦理的「醬與金針的相遇」活動，有別於賞花活動，是以休閒農業角度出發，結合食農教育及休閒體驗概念，讓大朋友小朋友在歡笑中學習，在探索中了解在地特色及文化，也更升溫親子間的情感。

此次活動以三大內容為主軸，其一「金醬好」針創意市集，邀集花蓮在地特色店家以金針元素融入商品進行販售，讓民眾能一飽各式創意金針口福；其二「醬與金針闖關活動」，利用有趣的金針食農教育拆解成小朋友喜愛的dress code、連連看、推飲料杯等互動式遊戲，提高小朋友的觀察能力與花蓮在地特色的瞭解，更有多樣好禮送給大家；而最後的「知卡宣親子寫生活動」，於活動現場完成繪圖上傳，就有機會獲得花蓮農特產蔬菜箱等多樣精美禮品；前50名線上成功報名民眾，還能現場領取16色水彩組，現場也有寫生報名早鳥禮，歡迎有興趣的朋友們一同用畫筆展現超級藝術天份！活動除了規畫三大內容主軸之外，花蓮縣動植物防疫所亦將在現場設置動物保護宣導攤位，藉由有趣的有獎徵答活動，向民眾宣導禁止使用獸鋏及山豬等動物保護法規定及飼主責任，寓教於樂結合動保觀念向下紮根，建立飼主飼養動物的正確觀念。

農業處長陳淑雯說明，知卡宣綠森林親水公園4至７月每月活動精彩連連，每月都有不同的主種活動，讓你玩得盡興又學得多。後續6月洄瀾回甘餐桌活動及7月１日（六）至8月27（日）的親水戲水活動資訊也將陸續公告，除讓民眾能有更豐富的遊憩體驗外，也將SDGs及永續農業概念融入在活動當中，讓永續種子在花蓮慢精品日常中持續萌芽茁壯，也讓知卡宣綠森林親水公園成為花蓮最適合親子遊憩娛樂的地方之一，不管大朋友小朋友都能在此地盡情享受歡樂的遊憩時光，詳細資訊請至花蓮縣政府農業處粉絲專頁點讚追蹤，掌握最新訊息。

