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「浩克」超猛經歷曝！曾是最硬特戰傘兵 親揭健身原因：保護自己

▲▼「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血　新影片瘋傳爆執法過當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血，新影片瘋傳爆執法過當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳致平／台北報導

桃園中壢朱姓健美教練20日在超商大鬧毆傷員警，朱男在超商暴走的行徑宛如「浩克」般失控，將到場員警打傷，後續爭議不斷，引發警方遭疑執法過當，其實在 9個月前朱男曾經在知名Youtuber影片上分享自己投入健身的契機是想「保護自己」。

朱姓男子在去年受邀健身網紅Peeta葛格邀請上Youtube頻道聊健身，除了分享平日練腿的菜單，也提及當初投入健身的契機係因高中時曾經被霸凌，「想讓自己變強壯一點，可以保護自己」，後來簽志願役時也刻意選擇到最硬的單位陸軍特戰傘兵服役。

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朱男透露，當兵是因為心裡有弱小的自己，所以想要改變它，才決定簽志願役，過去當兵的資歷4年，已退伍3年，也曾有過當兵備賽的經驗，現已是一名自由教練在北桃地區授課。

▲超商浩克勉勵還在營區裡面的弟兄，提到警察、軍警消很辛苦，感謝他們對社會的付出和貢獻。（圖／翻攝健身網紅Peeta葛格）

▲朱姓男子提及警察、軍警消很辛苦，感謝他們的辛苦。（圖／翻攝健身網紅Peeta葛格

在影片的最後，朱男也不忘軍旅的經驗，勉勵還在營區裡面的弟兄，提到警察、軍警消很辛苦，感謝他們對社會的付出和貢獻，有你們在真好。

「超商浩克」事件爆發後，有不少網友到去年的影片底下留言，「他是我在軍中認識的好朋友 獲獎無數，博學多聞，溫文儒雅，更曾是我們單位的模範」、「很難想像是什麼事情把他摧殘成這樣」、「他真的是我在健身房認識裡最壯的人，不可否認他真的很厲害，可惜…」「你們去看影片第二段警察根本執法過當，這人都坐在地上了，沒反抗也沒武器，警察拿警棍狂敲他頭，根本是在洩憤，情緒執法」，但也有網友不以為意「影片最後那段感謝警察對社會的貢獻，真諷刺哈哈哈」、「等強壯起來就可以欺負別人了」、「忠義驃悍 勇猛頑強」。

▲▼「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血　新影片瘋傳爆執法過當。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血，執勤員警也遭警局懲處。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

針對外界質疑，中壢派出所也在20日晚間做出回應，指出朱男經制伏後仍持續咆哮出言挑釁員警，現場員警一時情緒失控致過度使用強制力，除依法送辦，也將追究行政責任，記過2次。另外，所長記過1次，分局長申誡2次處分，並追究相關考核監督不周責任。

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