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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／賴清德拚大位3主軸　3箭強化年輕世代溝通

▲▼賴清德出席嘉義縣信賴台灣之友會。（圖／民進黨提供）

▲賴清德今天上午出席嘉義縣信賴台灣之友會造勢。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德積極搶攻2024總統大位，21日接連走訪嘉義縣、彰化縣，選戰幕僚分析，賴清德競選3軸線非常清晰，第一是透過「國政日常」闡述政見，第二是「強化與年輕世代的溝通」，幾乎每周都安排與年輕人互動的行程，第三則是「組織戰」，從4月被提名後全台信賴台灣之友會逐一成立，未來還有各區後援會、各縣市總統競選總部，透過有節奏、一系列的佈局，穩健整軍前進。

舉例來說，賴清德21日接連走訪嘉義縣、彰化縣，上午前往嘉義訪視嘉義縣地方創生青年團「六腳青實驗事」，與3個地方創生團隊見面，除此之外，賴清德也闡述國政願景，他分析地方創生與過去的農村再生計畫的不同之處，也宣示透過地方創生計畫，讓年輕人可以回到故鄉、展現理想，並且讓地方均衡發展。

隨後，賴清德前往太保市參加嘉義縣信賴台灣之友會成立暨授旗大會，在演講過程中，展現火力劍指國民黨競爭對手、新北市長侯友宜，他表示，有人說2024這場選舉是「戰爭與和平」的選擇，不過，任何政黨都不應為了政治利益煽動人民，國民黨沒辦法帶來真正的和平，他盼與民主盟友、理念相近國家合作，共同守護和平，「清德一定會堅守台灣本土政權，對主權寸土不讓，對民主、和平，絕對全心全意」。

到了下午，賴清德轉赴彰化縣，前往彰化縣大村鄉的慈雲寺參香，他致詞時打趣說道，大村鄉堪稱全台「最姓賴」的鄉鎮，全鄉4萬餘人口，姓賴的近7成，爭取宗親票源的目的不言而喻。之後賴清德前往花壇鄉參加彰化縣信賴台灣之友會成立大會，與多名地方政要、現任立委同台造勢，全力鞏固組織票源。

據了解，賴清德從4月正式被民進黨提名之後，全力衝刺組織和空戰，目前全台信賴台灣之友會陸續成立，預計壓軸場將於6月25日在侯友宜的大本營新北市登場，根據初步規劃；7月開始全台後援會、百工百業、各社團的挺賴後援會將一一成立，賴清德同時將展開全台第二輪的「陸戰巡迴」，同月中旬還將有民進黨全國黨代表大會，賴清德將與全台所有立委候選人同台造勢；8、9月則是各縣市總統競選總部成立，以及民進黨立委候選人與賴清德的聯合競選總部，屆時賴清德將前往各縣市，盼催出最多支持票。

▲▼05.21 副總統賴清德訪視嘉義縣地方創生青年團「六腳青實驗事」等。（圖／總統府提供）

▲賴清德今天上午訪視嘉義縣地方創生青年團「六腳青實驗事」。（圖／總統府提供）

賴清德強化與青年溝通　發言人曝爭取青年選票3箭

值得一提的是，傳統組織戰之外，賴清德亦積極強化與青年世代的溝通，除了原本就經營的Facebook、Instagram、Line官方帳號等社群，近期開設個人YouTube頻道，推出「看見，賴清德」系列影片向民眾支持賴清德的人生故事，以柔性訴求爭取民眾支持，此外，他幾乎每周都安排與年輕族群面對面的行程，例如上周前往政治大學演講，周六出席「2023全國高中職國際知識競賽決賽」，周日與嘉義縣地方創生團隊互動，進一步闡述國政理念。

對此，賴清德競辦發言人郭雅慧表示，賴清德展開青年互動工作，透過線上、線下雙管齊下，高中、大學、地方創生3箭齊發，為了強化年輕世代溝通，競選團隊正有計畫有節奏地安排，朝向多方面策略進行，將有一系列和年輕人互動的一環。

郭雅慧舉例，賴清德將積極前進校園面對面溝通，除了獲邀前往政大演講，接下來還會參加台大政治系亞太青年協會的行程，每周行程安排中密集與青春世代近距離接觸交流；社群方面，賴清德將透過新設立的YouTube頻道，以及社群IG、Line@等，針對青年次流行文化著手，以拍攝影片或活動交流深入參與；最後，在地方創生青年培力方面，賴清德2019年擔任行政院長時，提出「台灣創生元年」概念，目前台灣各地的青年培力蓬勃發展，這周日賴清德到嘉義拜訪六腳鄉地方創生團隊即為一例。

郭雅慧強調，賴清德團隊以一系列和年輕人互動，證明正有計畫在爭取青年選票，期盼以行動說服年輕世代，相信民進黨有能力讓台灣更好。

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