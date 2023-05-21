暈船仔是你？「這6星座」曖昧就暈爆　第1名網公認戀愛腦

▲你也是在未確認關係前就容易暈船的星座嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你也曾在雙方未確認關係前就投入過多感情無法自拔，「暈船」暈到不行嗎？有部分網友認為有些星座天生容易動心，常在曖昧階段就暈到下不了船。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤6個月內「暈船星座」相關話題的網路聲量，盤點網友熱議6個星座是大家眼中「暈船仔」。

從觀察相關話題的討論發現，被最多網友公認是「戀愛腦」的就是雙魚座，不僅感情豐沛，且是無藥可救的浪漫主義者，不少雙魚座男女出面承認「雙魚男的我，真的蠻容易暈」、「雙魚真的是暈船王」；不過也有人提出，雙魚座喜歡的是談戀愛的感覺和氛圍 ，表示「說雙魚很容易暈船沒錯，但暈的不一定是對象，有可能只是當下的戀愛氣氛 」。

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另有網友補充，雙魚座平時在感情中雖較為被動，不過一旦對一個人產生好感時便會「想方設法地試探你對他是什麼感覺」，其實心裡已經開始幻想和對方在一起之後的樣子了。

▲網友熱議容易暈船星座Top6。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

而位居第2的則是「雙子座」，有網友指出雙子座是十足的感覺派，一遇上有好感的對象就忍不住放電甚至暈船，然而這樣的感覺卻來得快去得也快，造成不少人對雙子座存在善變印象。有網友便分享自己和雙子座相處的經驗，提到「雙子男超會搞曖昧」，但相處後發現對方似乎沒有想在一起，引來其他網友共鳴，「雙子不只自己容易暈船，還很會讓別人暈」，紛紛表示雙子座的暈船常常只是3分鐘熱度，令人難以捉摸。

緊追在後的「天蠍座」有網友給予敢愛敢恨的評價，「天蠍絕對不會浪費時間在沒興趣的人身上」，一旦遇上好感對象便會毫不掩飾自己的喜歡。有天蠍座網友現身說法，表示自己在感情中「只要是有興趣的一定會主動」，認為天蠍男女是暈船了絕對藏不住的星座。

另有網友也提到「天秤座」看似交友範圍廣闊、和誰關係都很好，實際上在心裡會把朋友和好感對象間的界線劃分得很明確，並且「很喜歡小鹿亂撞跟被撩的感覺」。除此之外，排行榜上的第5、第6名分別是水瓶座及射手座。