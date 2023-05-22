木星入金牛！　4星座「貴人降臨」好運到

▲4星座貴人要來了。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

木星入金牛！塔羅牌老師艾菲爾分享，射手座、水瓶座、獅子座、雙魚座「貴人降臨好運到」。

艾菲爾老師說，隨著大吉星木星於5月17日進入金牛座，這將是一個讓許多人期待已久的轉折點，在這段時間裡，你可能會遇到一些貴人，他們可能來自於不同的領域，例如事業、愛情、財運和健康等，這些貴人將會幫助你一同克服困難、解決問題，讓你的人生更加順利。

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第四名雙魚座：生活健康遇貴人

木星進入金牛後，雙魚可能會遇到一位關心你生活健康的貴人。這位貴人可以在生活習慣、飲食、運動等方面，給予你一些指導和建議，幫助你改善生活習慣，保持健康體態。

此外，這位貴人還可能會在生活上，給予你一些實際的幫助，例如提供養生食品、健身器材等等，讓你更加健康。近期你可能在生活中遇到了一些困難，例如健康問題或心理問題，尋求專業的幫助。

這時，你會遇到一位健身教練、醫生或心理諮詢師，這位貴人可以為你提供專業的幫助和建議，幫助你恢復健康，調整心態，重新找回生活的平衡。可以多請教身邊處女座、天蠍座、金牛座的女性年長者，她們的養身之道，讓自己更加年輕有活力。

第三名獅子座：桃花愛情遇貴人

當大吉星木星進入金牛後，獅子座會遇到更有經驗和成熟的貴人，例如長輩或師長等，這些貴人可以在戀愛方面提供寶貴建議和指導，給予你精神上的支持和鼓勵。

例如，你在尋找穩定的感情關係時，可能會遇到已經婚姻美滿的女性長輩。這位長輩會在戀愛方面給予你指導和支持，讓你更有信心和勇氣去追尋自己的愛情。

可以多尋求身邊射手座、牡羊座、雙子座年長女性的支持與援助，在這段期間要敞開心扉，接受來自貴人的幫助和指導，就能更好地把握愛情機會，和實現自己的願望。

第二名水瓶座：財運理財遇貴人

木星進入金牛對於水瓶座而言，可能會遇到一些財運上的機會，也可能會遇到一些能夠幫助你理財的貴人。這些貴人可以給予水瓶座一些關於理財、投資的建議和指導，讓你更好管理財務和把握財富機會。

近期你可能正在尋找一些投資機會，你會遇到一位有著豐富投資經驗的男性朋友，這位朋友會在投資方面，給予你一些寶貴的建議和指導，例如如何選擇投資標的、如何控制風險等等，讓你能夠更好地把握投資機會。

可以多與身邊天秤座、雙子座、射手座男性切磋投資理財的話題，他們的話能讓你少走冤枉路，加速邁向致富道路。

第一名射手座：事業工作遇貴人

射手座在木星進入金牛後，會遇到在事業和工作上更有經驗和成就的貴人，例如領導、前輩、專業人士等等。這些貴人可以給射手座一些有價值的建議和指導，幫助你更好地發展事業和提升自己的職場能力，或是給予你在職場上的支持和鼓勵。

如果你正在尋找一份理想的工作，那麼你可能會遇到一位在相關行業工作多年的資深前輩。這位前輩會給你一些關於職場的建議和指導，並且推薦你到某些公司面試，甚至為你介紹一些重要的職場人脈。可以多親近獅子座、天秤座、水瓶座的長輩，他們能幫助你拓展職涯。