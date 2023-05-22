12星座22～28日周運出爐！這7大星座運勢超好　摩羯桃花運旺

▲12星座本周運勢出爐。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序來到5月的第4周，由占星女王艾薇所經營的浩瀚占星也分享了5月22日至5月28日的12星座的運勢。其中牡羊、射手、金牛、摩羯、天秤、巨蟹、天蠍等7大星座，在本周的運勢可說是十分不錯。《CTWANT》也提醒各位讀者，艾薇的星座運勢主要是以上升星座來判斷，但各位讀者仍然可以依照自己的太陽星座來做參考喔。

上升星座：白羊座

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心情天氣：晴朗

整體運：★★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★

金錢運：★★★

運勢分析：白羊座的你將感到渴望在家中享受舒適時光，喜歡花時間打理家居，營造溫馨氛圍。此外，你可能會有增加收入的機會，帶來更多經濟上的自由。然而，要小心不要在娛樂方面過度花費。在參與社交活動時，要注意言談舉止，避免直言不諱引起不必要的糾紛。

上升星座：獅子座

心情天氣：多雲偶雨

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析：獅子座的你在近期會考慮自身的發展，或探索職涯的前景。然而，在工作上要保持客觀的態度，並妥善處理與同事的合作問題，以避免產生衝突和矛盾。對於單身的你，在近期會遇到心儀的對象，但建議保持冷靜觀察，深入了解對方，並謹慎行事。

上升星座：射手座

心情天氣：晴朗

整體運：★★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★

運勢分析：射手座的你創意和思考能力在最近會非常的活躍，這對需要創意的工作將帶來很大的幫助。然而，你需要注意的是，本週的工作量可能會相對較多且繁重，但也會帶來額外的收入。在生活方面，建議你避免衝動消費，以免造成財務上的壓力，要謹慎地控制開支，保持財務的穩健和平衡。著重於量入為出的原則，這樣你才能保持良好的財務狀況。

上升星座：金牛座

心情天氣：晴朗

整體運：★★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析：你的生活可能相對較被動，但突然間你會產生出想要到外面走走的渴望，這會是一個很好的放鬆方式。工作方面，你會有突破性的思想和創意，要善加利用這些靈感，讓它們在工作上得到實踐和發展。單身的你有機會邂逅到迷人的對象，而有對象的你則需要特別注意與伴侶的溝通，避免因為溝通不良而產生衝突，保持良好的互動和關係。

上升星座：處女座

心情天氣：多雲

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★

運勢分析：在事業發展方面，你將受到貴人的幫助，但要謹慎避免過度自信而引起不必要的問題。會建議你承諾他人之前要謹慎思考並量力而為，不要盲目行事。此外，此外，近期要小心在娛樂方面可能會有一些小破財，要保持理性消費，避免因此而造成不必要的負擔。謹慎且理性地管理財務，才能維持穩健的財務狀況。

上升星座：摩羯座

心情天氣：晴時多雲

整體運：★★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★

運勢分析：你將擁有很好的桃花運，受到他人的喜愛和青睞。與伴侶相處時，展現體貼和關懷，將獲得對方的愛意和感激，有助於解決兩人之間的問題。在工作上，可能會遇到意外的忙碌狀況，需要投入許多心力來解決。同時，請注意在房屋修理或稅務方面，可能會超出預算，注意控制消費，謹慎管理財務。

上升星座：雙子座

心情天氣：多雲偶雨

整體運：★★★

愛情運：★★

事業運：★★

金錢運：★★

運勢分析：你可能會遇到一些工作上的困擾，會讓你想要隱藏自身實力。我建議你透過享受美食或其他娛樂方式來釋放壓力，會讓你有靈光一閃的想到解決問題的辦法。然而，你需要特別注意的是會發生一些財務損失或糾紛的情況。會建議你處裡金錢問題時要特別謹慎小心，避免出現不必要的麻煩。與情人相處時，會有一些挑戰出現，讓你對兩人的未來感到一些迷茫。

上升星座：天秤座

心情天氣：多雲

整體運：★★★★

愛情運：★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★

運勢分析：你的事業運將會相當順暢，但同時也隨之而來更多的責任與壓力，需要你投入更多的時間和精力。會建議你善用閒暇時光，積極參與各種課程和學習，以不斷提升自己的技能和能力。同時，你將對生命的意義和哲理有更深刻的領悟，或許你會對神秘學領域產生興趣，並透過探索來重新詮釋自己的人生旅程。

上升星座：水瓶座

心情天氣：小雨

整體運：★★★

愛情運：★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析：最近周遭環境的變動會比較多，因此讓你有額外的花銷，或動手裝修房子。與你合作的小夥伴近期情緒起伏不定，所以對你容易不耐煩，你不要與之起舞。工作上則需要展現出你理性、冷漠的一面，面對挑戰時不要有太大的反應，先讓子彈飛一下，你將能夠更專注處裡工作的問題。

上升星座：巨蟹座

心情天氣：多雲轉晴

整體運：★★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★

金錢運：★★★

運勢分析：你這周真的是機會與挑戰並存啊！你會感到一種神秘的衝動，想要結束那些一直拖延的事情！而正在戀愛中的你，可能會發展出更親密的關係，就像是番茄沾薑汁醬油的完美搭配！單身的朋友們也別灰心，誰知道你會在這週遇到一個讓你心動的對象呢？抓住這些機會，讓這週充滿甜美的笑容吧！

上升星座：天蠍座

心情天氣：晴朗

整體運：★★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★

運勢分析：天蠍座這週真是網絡通！你將有機會與工作夥伴進行高效溝通，打造更甜蜜的團隊氛圍，就像是甜點加上一顆閃亮的櫻桃！而且還有機會出差，但記得要小心，別在旅途上踩到香蕉皮！在感情上，你要忍著不要幫情人太多忙或在壓力大時，避免兩人有太多交流，因為你近期的情緒真的不穩，這樣才能避免爭吵或出現分手的狀況。

上升星座：雙魚座

心情天氣：晴時多雲

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★

金錢運：★★

運勢分析：感情上，你會有機會遇到讓你心儀的對象，但是你不好找到拉近兩人關係的切入點，會建議你先不要太急著拉近關係，多觀察會讓你有意外的驚喜。工作上則要注意忙中有錯的狀況發生，或因為心急而與他人產生口角的狀況。除此之外，你的財運不錯，但仍要避免衝動消費，多加理財。

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