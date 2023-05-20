「小滿」來了！4生肖把握超強運勢　屬「豬」人氣爆棚大賺錢

文／命理老師 邱彥龍

本周日（21日）迎接小滿，國際天星風水命理專家邱彥龍老師指出，小滿者，物至於此小得盈滿，事有小成，還未大成，還需努力踏實前進。邱彥龍老師表示，每當節氣進入交替，就是轉運的好時機，而生肖豬、猴、蛇、狗，在這個節氣裡（5／21-6／6）將是運勢最強的4個生肖，請好好把握。

▲小滿節氣。（圖／unsplash）



Top4 ： 狗



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屬狗的朋友，在這段期間，感知力非常強，精神層次可以得到大幅提升，雖然正、偏財顯弱，但只要守好財富即是得財，年輕的女孩可以讓你開心並帶來賺錢的機運，但記得只收不出才是王道。

Top3 ： 蛇



屬蛇的朋友，在這段期間，凡事皆可迎刃而解，有貴人相助，只要再加上點智慧跟正能量來做為人處事的方針，把握自我的旺運盡情發揮，在檯面上成為焦點指日可待，也容易在異地或網路上得財，帶來好的收穫。

Top2 ： 猴



屬猴的朋友，在這段期間，名氣爆棚，但請務必盡量低調，雖然遇到許多的變動，但依你的聰明才智與反應，皆可迎刃而解，記住，要以『穩』為主要目標。

Top1 ： 豬

屬豬的朋友，在這段期間，人氣爆棚，賺錢的第六感特強，自我平日的積累可以在這此時得到發揮，工作上會有些事情需要你出面擺平，但千萬不要退縮，因為將有助於往後自我能力的提升，將會是很好的考驗與挑戰。另外切記行車、說話都要慢一點、緩一點，不要太急著回應，就可逢凶化吉。

▲屬豬的朋友在這段期間，賺錢的第六感特強。（圖／翻攝自pakutaso）



邱彥龍老師進一步分析，2023年凶星大部分都落在固定星座上，因此包含上升星座、太陽星座、月亮星座落在金牛座、水瓶座、天蠍座、獅子座的人，要解決的問題會比較多，面對這樣的困境，成敗繫在個人的思維，端看你怎麼想，同時別忘了應付難關還得要有健康的身體，所以也要多加強保健。

另外，邱彥龍老師還提醒，小滿節氣這16天，又遇到火星、冥王星、木星、羅侯、計都，一吉四凶大十字刑沖的凶多吉少時段，舉凡貿易、化學業、醫療製藥業、慈善福利事業、司法界、宗教界、銀行、保險、企業界、還有礦業、地產業、石油、建築業、甚至連酒店跟毒品業都會受到重大影響，可能有舊問題會被爆料或產生官訟是非，帶來災難與財產損失。

這段期間包含政府官員、名人、企業老闆等，名氣越大者風波會越大，面對跟解決問題是最好的避災方式，尤其是天秤座、雙魚座、水瓶座、雙子座和巨蟹座，在這期間擁有相當的好運相伴。

邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師