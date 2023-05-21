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快訊／「超商浩克」5萬交保！遭警棍抽打12下滿臉血　後悔道歉

記者董美琪／綜合報導

桃園朱姓壯男20日在超商失控大鬧，甚至動手將警方打到輕微腦震盪。過程中，一名員警因持警棍抽打朱男，打到連警棍斷掉，導致朱男頭破血流，遭記過2次。朱男訊後被依毀損、傷害及妨害公務罪嫌移送桃檢偵辦，檢察官複訊後，以5萬元交保。

▲▼「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血　新影片瘋傳爆執法過當。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血，警方執法過程，引起熱議。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

朱男20日上午在超商裡面失控砸東西，嚇得店員報警處理，不過警方到場後也遭受攻擊，其中一名警員被打到輕微腦震盪，場面相當失控。

▼「超商浩克」情緒失控打警察。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血　新影片瘋傳爆執法過當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

事後有畫面流出，朱男坐在外面的台階上，嘴裡不斷咒罵、挑釁，進而遭到員警持警棍猛敲，朱男因此滿頭是血、躺臥在台階上，畫面引發網友質疑恐執法過當。

▲▼快訊／中壢警抽打超商浩克「 警棍打到斷」　遭記過2次移送法辦。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲警抽打超商浩克「 警棍打到斷」，遭記過2次。（圖／翻攝自記者爆料網）

桃園市警中壢分局局長唐嘉仁說，員警使用警棍制止，後來朱男不斷挑釁，才導致員警情緒失控、過度使用強制力，將加強同仁執勤訓練，避免再度發生類似情況。

朱男犯案後被帶到派出所，雖然製作筆錄時情緒不穩，不過後來冷靜了下來，對於自己的行為也深感懊悔，不斷向其他員警致歉，因為情緒失控而造成員警困擾。話雖如此，朱男的行為已造成超商損失、更有員警因此受傷，訊後被依照毀損、傷害及妨害公務等罪嫌送辦，晚間以5萬元交保候傳。

▼警員遭「超商浩克」攻擊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血　新影片瘋傳爆執法過當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局表示，案經召集重要幹部決議，有關員警除依法送辦外，另追究相關行政責任；該員警執行職務過當行為核予記過2次，所長記過1次，分局長申誡2次處分並追究相關考核監督不周責任。

▼「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血，影片瘋傳。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲▼「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血　新影片瘋傳爆執法過當。（圖／翻攝自記者爆料網）

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