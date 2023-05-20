「一念之間」邱文娟創作個展　闡述生命得失自然的平衡

▲台南知名藝術家邱文娟，在虹韻文創2樓舉辦「一念之間」邱文娟創作個展，展出「花非花」、木板畫及油畫相關作品，歡迎踴躍參觀。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南知名藝術家邱文娟，20日下午3時在虹韻文創2樓舉辦「一念之間」邱文娟創作個展茶會，邱文娟指出，這次個展展出「花非花」、木板畫及油畫作品，個展以「一念之間」為策展理念，闡述人生不是有所缺失都是遺憾，得到與失去是一種自然法則的平衡，命裡有時終須有，命裡無時莫強求，命裡有所欠缺又如何！

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邱文娟指出，這次創作個展以「一念之間」為策展理念，得失不過一念之間，一念捨得 一念放下，故不強求，不妄取，一切皆由心定，人生不是有所缺失都是遺憾，得到與失去是一種自然法則的平衡，命裡有時終須有，命裡無時莫強求，命裡有所欠缺又如何！

邱文娟說，無論是木板畫、油畫或國畫 ，她常以人物、猛獸、花卉為創作主題，因為創作題材宛然現實生活與冥想的對峙。以畫材的特性展現不同媒材的融和，強勢主導著精神空間，花卉與威風猛獸以及人物的輪廓，在繪畫中表現是直覺的，個性的，留白的，純粹的.….有了另一指謂的符號。

邱文娟說，「花非花」系列作品，係以壓克力顏料以潑灑技法和天然水晶寶石結合，使花卉產生結晶的宇宙光，來描述時間的不可留，每一種顏色的水晶寶石都有各自的涵義與能量，無論其效果如何總能帶給人心慰藉，藉由畫作將瞬息萬變，以及生命的跌宕起伏無常，透過畫筆留住剎那的永恆…。花開花謝變成種子，再次落入泥土重新生長，又是一個輪迴。曾經有的、存在的事物會消失、滅去，得到與失去是一種平衡，也是生命的定律法則。





邱文娟表示，作品並非狹隘於眼前所見，而是延伸至另一個意念空間，將存在於內心深沈的記憶喚醒，並尋得自我。藝術創作跟創作者的生命本質有著密不可分的關連性。花卉不只是記憶中的重要元素，更是在日常隨處可見存在於大自然中，花卉帶來的不只是賞心悅目或者美化生活，更多的是啟發人生觀與價值觀。生命有如一場花開花落， 「來是偶然，去是必然」，花有盛開的一天，便有凋謝的一天，人生亦如此。每個人都會經歷生、老、病、死，歷練各種人間繁華愛恨情仇，最後悄然地離去，我們都未曾真正擁有過何來失去，唯有經歷過一些磨難才能使人看淡、看開、看遠。「生命中除了生死，一切都只是擦傷」。





「花非花」系列作品，藉由自然界的花朵週期禪述時間的無情，生命的不可逆，透過花開花落看盡生命的無常，猶如一部人生啟示錄。「水與花」經過內化後將個人濳在情感，以直覺感受轉化為視覺形象進行創作，用潑彩墨、模糊、朦朧似水的創作技法與天然水晶寶石結合來表現，畫面似霧濛花、如夢似水、閃閃發光，美麗而短暫恍如春日裡的夢境，轉瞬即逝。除了創作表現以外更想傳達印象中的花卉與水不只是存在於記憶中之影像，更多的是生命意涵與意念之轉化，故花不再只是花，水也不再只是水，是情感的抒發、是記憶的再現、是生命的軌跡…。

木版畫花卉系列，則是以花卉描述生命無常，生命如花朵、花是人生最佳寫照，花的種子從落入泥土、含苞、花開到花落，就是一生，最後週而復始永無止盡的輪迴。禪詩：「朝看花開滿樹紅，暮看花落樹還空，若將花比人間事，花與人間事一同。」，把握當下萬事莫強求，緣起性空、諸行無常，如何把握生命，繼而創造生命的價值。以清淨的本心在世間「百花叢裡過，片葉不沾身。」

木版畫動物系列，則是希望藉由作品讓大眾能關注保護動物及環境環保的重要性，動物和人類都是受大自然養護的一部份，是地球的重要的一份子，都應受到尊重，人類不需要皮草、動物才需要皮草，動物不應為時尚而死，然而因為人類的自私無節制，使得動物面臨很大的危機，動物的眼神在傳遞著牠們們每一個故事，心眼洞開的剎那，令人屏息以待，動如猛虎、靜如處子的視覺，儼然進入畫面與思想的間隙，忐忑想起…。

邱文娟進一步說明，在「花非花」系列創作時，她用壓克力顏料以潑灑技法創作時，每次都要等3、4個小時讓顏料乾，不能求快，否則呈現的意境就會不符她的要求，必需耐心地等待，經過每次3、4次反複的作業，才能呈現一幅作品，而且在創作系列作品期間，她晚上都會夢到「星河星辰」，似乎向她說生命的起源之美，所以她突發靈感，決定嘗試將寶石、水晶等具有能量與磁場的物質，融入她的創作，而成功呈現一幅幅嶄新的「花非花」藝術創作。

邱文娟說，木板畫的猛獸，她是想突顯生態保育的重要，這些猛獸的棲息地在人類的破壞下，正嚴重影響牠們的生存，她想藉由畫作喚醒人們生命的尊重與生態保育的重視。

「一念之間」邱文娟創作個展，展出時間從5月14日至28日，每日上午11時至下午5時止，周一休館，地點在台南市南區新忠路14號「虹韻文創」2樓展出，歡迎踴躍參觀。