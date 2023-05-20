　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「一念之間」邱文娟創作個展　闡述生命得失自然的平衡

▲台南知名藝術家邱文娟，在虹韻文創2樓舉辦「一念之間」邱文娟創作個展，展出「花非花」、木板畫及油畫相關作品，歡迎踴躍參觀。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南知名藝術家邱文娟，在虹韻文創2樓舉辦「一念之間」邱文娟創作個展，展出「花非花」、木板畫及油畫相關作品，歡迎踴躍參觀。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南知名藝術家邱文娟，20日下午3時在虹韻文創2樓舉辦「一念之間」邱文娟創作個展茶會，邱文娟指出，這次個展展出「花非花」、木板畫及油畫作品，個展以「一念之間」為策展理念，闡述人生不是有所缺失都是遺憾，得到與失去是一種自然法則的平衡，命裡有時終須有，命裡無時莫強求，命裡有所欠缺又如何！

▲台南知名藝術家邱文娟，在虹韻文創2樓舉辦「一念之間」邱文娟創作個展，展出「花非花」、木板畫及油畫相關作品，歡迎踴躍參觀。（圖／記者林悅攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱文娟指出，這次創作個展以「一念之間」為策展理念，得失不過一念之間，一念捨得 一念放下，故不強求，不妄取，一切皆由心定，人生不是有所缺失都是遺憾，得到與失去是一種自然法則的平衡，命裡有時終須有，命裡無時莫強求，命裡有所欠缺又如何！

▲台南知名藝術家邱文娟，在虹韻文創2樓舉辦「一念之間」邱文娟創作個展，展出「花非花」、木板畫及油畫相關作品，歡迎踴躍參觀。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南知名藝術家邱文娟，在虹韻文創2樓舉辦「一念之間」邱文娟創作個展，展出「花非花」、木板畫及油畫相關作品，歡迎踴躍參觀。（圖／記者林悅攝，下同）

邱文娟說，無論是木板畫、油畫或國畫 ，她常以人物、猛獸、花卉為創作主題，因為創作題材宛然現實生活與冥想的對峙。以畫材的特性展現不同媒材的融和，強勢主導著精神空間，花卉與威風猛獸以及人物的輪廓，在繪畫中表現是直覺的，個性的，留白的，純粹的.….有了另一指謂的符號。

▲台南知名藝術家邱文娟，在虹韻文創2樓舉辦「一念之間」邱文娟創作個展，展出「花非花」、木板畫及油畫相關作品，歡迎踴躍參觀。（圖／記者林悅攝，下同）

邱文娟說，「花非花」系列作品，係以壓克力顏料以潑灑技法和天然水晶寶石結合，使花卉產生結晶的宇宙光，來描述時間的不可留，每一種顏色的水晶寶石都有各自的涵義與能量，無論其效果如何總能帶給人心慰藉，藉由畫作將瞬息萬變，以及生命的跌宕起伏無常，透過畫筆留住剎那的永恆…。花開花謝變成種子，再次落入泥土重新生長，又是一個輪迴。曾經有的、存在的事物會消失、滅去，得到與失去是一種平衡，也是生命的定律法則。

▲台南知名藝術家邱文娟，在虹韻文創2樓舉辦「一念之間」邱文娟創作個展，展出「花非花」、木板畫及油畫相關作品，歡迎踴躍參觀。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南知名藝術家邱文娟，在虹韻文創2樓舉辦「一念之間」邱文娟創作個展，展出「花非花」、木板畫及油畫相關作品，歡迎踴躍參觀。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南知名藝術家邱文娟，在虹韻文創2樓舉辦「一念之間」邱文娟創作個展，展出「花非花」、木板畫及油畫相關作品，歡迎踴躍參觀。（圖／記者林悅攝，下同）

邱文娟表示，作品並非狹隘於眼前所見，而是延伸至另一個意念空間，將存在於內心深沈的記憶喚醒，並尋得自我。藝術創作跟創作者的生命本質有著密不可分的關連性。花卉不只是記憶中的重要元素，更是在日常隨處可見存在於大自然中，花卉帶來的不只是賞心悅目或者美化生活，更多的是啟發人生觀與價值觀。生命有如一場花開花落， 「來是偶然，去是必然」，花有盛開的一天，便有凋謝的一天，人生亦如此。每個人都會經歷生、老、病、死，歷練各種人間繁華愛恨情仇，最後悄然地離去，我們都未曾真正擁有過何來失去，唯有經歷過一些磨難才能使人看淡、看開、看遠。「生命中除了生死，一切都只是擦傷」。

▲台南知名藝術家邱文娟，在虹韻文創2樓舉辦「一念之間」邱文娟創作個展，展出「花非花」、木板畫及油畫相關作品，歡迎踴躍參觀。（圖／記者林悅攝，下同）

「花非花」系列作品，藉由自然界的花朵週期禪述時間的無情，生命的不可逆，透過花開花落看盡生命的無常，猶如一部人生啟示錄。「水與花」經過內化後將個人濳在情感，以直覺感受轉化為視覺形象進行創作，用潑彩墨、模糊、朦朧似水的創作技法與天然水晶寶石結合來表現，畫面似霧濛花、如夢似水、閃閃發光，美麗而短暫恍如春日裡的夢境，轉瞬即逝。除了創作表現以外更想傳達印象中的花卉與水不只是存在於記憶中之影像，更多的是生命意涵與意念之轉化，故花不再只是花，水也不再只是水，是情感的抒發、是記憶的再現、是生命的軌跡…。

▲台南知名藝術家邱文娟，在虹韻文創2樓舉辦「一念之間」邱文娟創作個展，展出「花非花」、木板畫及油畫相關作品，歡迎踴躍參觀。（圖／記者林悅攝，下同）

木版畫花卉系列，則是以花卉描述生命無常，生命如花朵、花是人生最佳寫照，花的種子從落入泥土、含苞、花開到花落，就是一生，最後週而復始永無止盡的輪迴。禪詩：「朝看花開滿樹紅，暮看花落樹還空，若將花比人間事，花與人間事一同。」，把握當下萬事莫強求，緣起性空、諸行無常，如何把握生命，繼而創造生命的價值。以清淨的本心在世間「百花叢裡過，片葉不沾身。」

▲台南知名藝術家邱文娟，在虹韻文創2樓舉辦「一念之間」邱文娟創作個展，展出「花非花」、木板畫及油畫相關作品，歡迎踴躍參觀。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南知名藝術家邱文娟，在虹韻文創2樓舉辦「一念之間」邱文娟創作個展，展出「花非花」、木板畫及油畫相關作品，歡迎踴躍參觀。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南知名藝術家邱文娟，在虹韻文創2樓舉辦「一念之間」邱文娟創作個展，展出「花非花」、木板畫及油畫相關作品，歡迎踴躍參觀。（圖／記者林悅攝，下同）

木版畫動物系列，則是希望藉由作品讓大眾能關注保護動物及環境環保的重要性，動物和人類都是受大自然養護的一部份，是地球的重要的一份子，都應受到尊重，人類不需要皮草、動物才需要皮草，動物不應為時尚而死，然而因為人類的自私無節制，使得動物面臨很大的危機，動物的眼神在傳遞著牠們們每一個故事，心眼洞開的剎那，令人屏息以待，動如猛虎、靜如處子的視覺，儼然進入畫面與思想的間隙，忐忑想起…。

▲台南知名藝術家邱文娟，在虹韻文創2樓舉辦「一念之間」邱文娟創作個展，展出「花非花」、木板畫及油畫相關作品，歡迎踴躍參觀。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南知名藝術家邱文娟，在虹韻文創2樓舉辦「一念之間」邱文娟創作個展，展出「花非花」、木板畫及油畫相關作品，歡迎踴躍參觀。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南知名藝術家邱文娟，在虹韻文創2樓舉辦「一念之間」邱文娟創作個展，展出「花非花」、木板畫及油畫相關作品，歡迎踴躍參觀。（圖／記者林悅攝，下同）

邱文娟進一步說明，在「花非花」系列創作時，她用壓克力顏料以潑灑技法創作時，每次都要等3、4個小時讓顏料乾，不能求快，否則呈現的意境就會不符她的要求，必需耐心地等待，經過每次3、4次反複的作業，才能呈現一幅作品，而且在創作系列作品期間，她晚上都會夢到「星河星辰」，似乎向她說生命的起源之美，所以她突發靈感，決定嘗試將寶石、水晶等具有能量與磁場的物質，融入她的創作，而成功呈現一幅幅嶄新的「花非花」藝術創作。

▲台南知名藝術家邱文娟，在虹韻文創2樓舉辦「一念之間」邱文娟創作個展，展出「花非花」、木板畫及油畫相關作品，歡迎踴躍參觀。（圖／記者林悅攝，下同）

邱文娟說，木板畫的猛獸，她是想突顯生態保育的重要，這些猛獸的棲息地在人類的破壞下，正嚴重影響牠們的生存，她想藉由畫作喚醒人們生命的尊重與生態保育的重視。

▲台南知名藝術家邱文娟，在虹韻文創2樓舉辦「一念之間」邱文娟創作個展，展出「花非花」、木板畫及油畫相關作品，歡迎踴躍參觀。（圖／記者林悅攝，下同）

「一念之間」邱文娟創作個展，展出時間從5月14日至28日，每日上午11時至下午5時止，周一休館，地點在台南市南區新忠路14號「虹韻文創」2樓展出，歡迎踴躍參觀。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
金牌健美選手超商發飆砸店　臉書照片曝光！
快訊／余祥銓520求婚柔柔成功！　喜曬婚戒放閃
獨／5億高中生超富爸起底！身價數十億　3套衣服輪流穿
快訊／國家警報響了！11縣市豪大雨特報　1地雷雨彈轟炸1小時
超正檢察官爆紅！　本人超驚嚇：差點不敢發文
莫莉真的黑到韓國！　抓著IU不放畫面登上「當日新聞冠軍」
快訊／撞垮牌樓！　副駕駛身體變形慘死
快訊／颱風「瑪娃」生成！　最新路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

激勵國二女兒！超狂爸爸參加會考　「社會簡單」數學A+

基因治療改善「神經元病變聽損」！台大北榮合作研究登國際期刊

快訊／國家警報響了！11縣市豪大雨特報　雷雨彈轟炸1地1小時

獨／罕見！深海怪魚撞漁夫「2月尿不出來」　女醫助他一柱擎天

「觀光亮點獎」開跑　台南私房旅點全擠入10名

超正檢察官爆紅超驚嚇　「長髮是真的？」親回：多年努力成果

快訊／2號颱風「瑪娃」生成！最新路徑曝　「兩個走法變化大」

「一念之間」邱文娟創作個展　闡述生命得失自然的平衡

快訊／雨彈升級擴大開轟！北北基11縣市豪大雨特報　

國中會考458人篩檢陽性　上午累計逾百件違規「這一類最多」

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

嬤爬高曬衣梯子突倒地！　3歲小英雄「冷靜幫救援」

5億高中男亡「尪30萬元交保」　母慟遭害命：2個月父子都走了

《營業中2》班底沒鬼鬼！炎亞綸「哭慘」　鹿希派年收4.5位數...曾沛慈：不用報稅？

強烈雷雨帶「持續長大」　颱風瑪娃最快20日晚生成

萌貓放飯前被要求握手　牠不耐煩狂喵：給偶飯

激勵國二女兒！超狂爸爸參加會考　「社會簡單」數學A+

基因治療改善「神經元病變聽損」！台大北榮合作研究登國際期刊

快訊／國家警報響了！11縣市豪大雨特報　雷雨彈轟炸1地1小時

獨／罕見！深海怪魚撞漁夫「2月尿不出來」　女醫助他一柱擎天

「觀光亮點獎」開跑　台南私房旅點全擠入10名

超正檢察官爆紅超驚嚇　「長髮是真的？」親回：多年努力成果

快訊／2號颱風「瑪娃」生成！最新路徑曝　「兩個走法變化大」

「一念之間」邱文娟創作個展　闡述生命得失自然的平衡

快訊／雨彈升級擴大開轟！北北基11縣市豪大雨特報　

國中會考458人篩檢陽性　上午累計逾百件違規「這一類最多」

TikTok「偷車挑戰」釀14起車禍、8死　現代、起亞2億美元和解

激勵國二女兒！超狂爸爸參加會考　「社會簡單」數學A+

為爭取我貨櫃雙雄等低碳燃料船訂單　韓造船廠大量外包船段

基因治療改善「神經元病變聽損」！台大北榮合作研究登國際期刊

他違規右轉拒絕盤查原因曝　棄車狂奔死巷...警員掏槍喝「趴下」

衣冠禽獸！南韓噁狼性剝削73未成年「拍裸體影像」　逼小學生走絕路

超商變格鬥場！金牌健美選手成「真人浩克」　臉書陽光形象超反差

台南永康透天厝傳火警！　3人受困...消防共生面罩助脫險

恭喜余祥銓520求婚柔柔成功！喜曬婚戒放閃「餘生請多多指教」

東寵Ｘ漢堡王開幕嗨翻！　超長人龍「免費拿小華堡」毛孩也笑瞇瞇

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

生活熱門新聞

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

夜市地上撿到「10萬元裸鈔」！暗黑內幕曝光

呂秋遠10點分析：高中生不可能已繼承5億

台灣最強美魔女？　網一看她近照驚呼：哪買的仙丹

日本旅遊「台人1舉動」超級沒禮貌！噴香水也犯大忌

東方設計大學主動申請停招！原因曝光

新北「超正檢察官」脫法袍！

即／高雄3區5／31停水23hrs　9400戶受影響

不能輸超正檢察官！美女律師1舉動網笑翻

日月潭纜車驚見情侶口愛　九族文化村傻眼

最極端情況發生了！強烈雷雨帶「持續長大」　猛烈降雨將往南走

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

路上撿到台積電手機！內行驚吐恐怖後果

身旁一票人確診！苦主「遇2難題」崩潰　全場吵翻

更多熱門

相關新聞

陳志強舉辦攝影個展

陳志強舉辦攝影個展

退休警官陳志強，42年前成為國際鑑識專家李昌鈺博士及新北候友宜市長在警官學校刑事系的學弟，因刑案鑑識必修攝影學6學分，自此相機相伴40多年，成為1位攝影者，5月5日至21日，在台南文化中心第一藝廊，陳志強將鏡頭華麗轉身的豐富人文作品，以「思呀～思相枝～」為專題舉辦攝影個展。

太管處詹惠美墨彩創作展　22米長卷4段次呈現

太管處詹惠美墨彩創作展　22米長卷4段次呈現

映在心頭的「城市圖騰」

映在心頭的「城市圖騰」

「音為愛」詞曲創作3/10辦音樂會

「音為愛」詞曲創作3/10辦音樂會

公益聯展「你是我的眼」藝術家Ｘ視障者跨界創作

公益聯展「你是我的眼」藝術家Ｘ視障者跨界創作

關鍵字：

一念之間邱文娟創作個展

讀者迴響

熱門新聞

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

5億高中男同婚可能無效　結婚證人還原現場

高中生家庭「複雜關係圖」一次看懂

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

李翊君瞄到「台下坐超級巨星」嚇傻：有史以來最大牌

5億高中生假孫真兒　阿嬤抓到「公媳亂倫」

夜市地上撿到「10萬元裸鈔」！暗黑內幕曝光

男友換電動車！妹子哀喊「2狀況」：想念油車了

5億高中生驚世家庭起底　父是憨兒阿公是親爸

莫莉抓手慘了「鬧上韓媒版面」！標題遭下：別碰IU

蘿莉塔懷孕「男友家要求簽婚前協議」：怕我奪產

女副市長超淫亂！一年開房啪啪265次

5億高中男遺產　律師：母親只能拿200萬

更多

最夯影音

更多
高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡
起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面