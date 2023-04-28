太管處展覽詹惠美36件墨彩創作　22公尺長卷4段次呈現

▲▼作者詹惠美以太魯閣山水雲石等美景為題材，共展出作品36幅。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處邀請書畫藝術家詹惠美女士共同辦理「淢㵎太魯閣―詹惠美墨彩創作展」，展期自4月28日至6月26日於太魯閣遊客中心特展室展出。

作者以太魯閣山水雲石等美景為題材，共展出作品36幅，其中1幅長達22公尺的長卷作品《淢㵎太魯閣》，將於展期間分4段次呈現展出，邀您一起走進詹惠美墨彩創作世界、探索太魯閣的淢㵎山水，遇見美好天地。

詹惠美多次進入花蓮太魯閣國家公園，去年更是密集的造訪各大經典的景點、步道，深刻感受山巒、峽谷、溪流壯濶與美感氛圍，走過千山萬山萬水，留下深刻的感動，師法自然，透過借景抒情，寫太魯閣。創作時除了採用傳統水墨的筆意、皴法外，更與現代創新水墨的自動、半自動技法並行，運用多元媒材及各種不同的著墨方式，或潑、或噴、或拓、或流淌、漬墨等技法，產生一些渾然天成的意境，烘托出別具一格的畫面。尤其是砂卡礑溪類似抽象畫的褶皺岩石，以水拓的方式，產生曲折流線的肌理，在似與不似之間，讓觀者進入畫作的情境中，且看、且思。藉由這種不全然道盡的作畫方式，與觀者產生一種心靈的聯繫與交流。

此次展出內容主題「淢㵎太魯閣」，多以太魯閣山水雲石等美景為題材，包含太魯閣峽谷與立霧溪的景觀，燕子口、九曲洞以及砂卡礑溪類似抽象畫的褶皺岩石、溪流……等。

特別是長達22公尺的長卷作品《淢㵎太魯閣》，將太魯閣國家公園最經典、精華的景點全然帶入畫中。由東海旭日緩緩升起，清水斷崖驚濤拍岸，走進太魯閣國家公園，可見長春祠前瀑布灑落溪谷中美麗的景致；燕子口、九曲洞、慈母橋一直到天祥、白楊瀑布……等等。她透過多次的漫步其中，深刻觀察，理解其地形地貌，寫繪《淢㵎太魯閣》這幅長卷，除連結這塊土地與情感，亦呈現當代創作思維與美感。

詹惠美46年生於台北市，台灣藝術大學書畫藝術碩士；任社區大學水墨畫講師、東亞藝術研究會常務監事、宜蘭縣美術學會常務理事。2007~2023年辦理個展22次，國內外聯展逾百次，獲日本亞細亞水墨交流展山水類特優獎、日本全日展特選及免審查會員賞；2019年藝術菁英新銳獎，逾15幅作品獲中正紀念堂、福州春海堂美術館等多個單位典藏及義賣活動拍出。出版「詹惠美作品集」、「詹惠美‧美的饗宴」、「激盪‧迴旋—墨彩創作研究」、「刻畫人生—詹惠美墨彩創作」。

▲長達22公尺的長卷作品《淢㵎太魯閣》於展期間分4段次呈現展出。

太管處表示，「淢㵎太魯閣―詹惠美墨彩創作展」展期自112年4月28日至6月26日，展出者5月7日(週日)上午10時於展場進行解說導覽分享，歡迎藝術愛好者蒞臨參觀指導。亦歡迎大家到太魯閣國家公園走走，專程或順道來欣賞、感受畫家筆下的創藝之作與不一樣的太魯閣山水之美。

「淢㵎太魯閣―詹惠美墨彩創作展」展覽資訊:

地點:太魯閣國家公園遊客中心特展室

時間:112年4月28日~6月26日

太魯閣遊客中心特展室開放時間:每日8:30~16:45（12:00~13:00休息），並配合遊客中心逢每月第二週週一休館。

洽詢電話:（03）8621100轉802、811或360，太魯閣國家公園管理處解說教育課。

注意事項:進入遊客中心建議配戴口罩（依疫情警戒防疫規定彈性調整；請配合現場防疫措施，酒精消毒或勤洗手，並保持社交距離以維自身安全與他人健康）。

