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從刑案鑑識轉化成豐富人生的攝影者　陳志強舉辦攝影個展

▲退休警官陳志強，將鏡頭華麗轉身的豐富人文作品，以「思呀～思相枝～」為專題舉辦攝影個展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲退休警官陳志強，將鏡頭華麗轉身的豐富人文作品，以「思呀～思相枝～」為專題舉辦攝影個展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

退休警官陳志強，42年前成為國際鑑識專家李昌鈺博士及新北候友宜市長在警官學校刑事系的學弟，因刑案鑑識必修攝影學6六學分，自此相機相伴40多年，成為1位攝影者，5月5日至21日，在台南文化中心第一藝廊，陳志強將鏡頭華麗轉身的豐富人文作品，以「思呀～思相枝～」為專題舉辦攝影個展。

在職時擔任過刑事組巡官、鑑識組長、刑警大隊副大隊長，拍過不少重大刑案現場，下班後用同樣的相機美化世界，陳志強說最大的不同是命案現場被拍者不會對鏡頭笑一個、換個姿勢再來一次。

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攝影路由最初的單眼機械相機打下深厚基礎，後來隨時代轉換數位相機，拍過不少花花世界、朝霞暮色、心像意境，也遠至國外追求異國風情。但他自覺所拍照片除了美之外有所不足，自省攝影存在的價值？為何而拍？拍了什麼？能留下什麼？

▲退休警官陳志強，將鏡頭華麗轉身的豐富人文作品，以「思呀～思相枝～」為專題舉辦攝影個展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳志強提到攝影老師張武俊大師教誨：創作如果天涯海角盲目追求，而捨近求遠短視了最美的風景或題材就在身邊，那拍出的照片就少了感情、溫度與文化的連結，也較難以感動他人。「佛在心中，莫遠求」，陳志強因而將鏡頭轉向觀注於居家的台南及故鄉澎湖本土的專題，更有部分是很珍貴的已消失或正消失的專題，從而有「想厝ㄟ人」、「燒庫錢」、「永遠的歸宿」、「澎湖原來這麼美」、「澎湖硓咕厝」、「夢幻巴克禮公園」、「府城漫遊」、「百蓮好荷」等自製專題相片書的問世，也有「老兵的單身宿舍」等專題創作中。

陳志強近年更獲得新光三越國際攝影大賽評審特別獎及2次台南美展第2名的肯定。能用手中的相機忠實地為消失或正消逝的文化歷史留下見證，這就是他認為攝影存在有意義的動力。

▲退休警官陳志強，將鏡頭華麗轉身的豐富人文作品，以「思呀～思相枝～」為專題舉辦攝影個展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

5月5日至21日，在台南文化中心第一藝廊，陳志強將鏡頭華麗轉身的豐富人文作品，以「思呀～思相枝～」為專題舉辦攝影個展，以他20年來，走拍台南、高雄、澎湖、金門歷史悠久的閩南古厝系列為主體，佐以全世界沒人拍攝專題，且已消失的傳統「燒庫錢」精選影像，相信能喚起咱們的共同記憶，珍惜這土地上曾經交融的文化情感，希望這些珍貴的人文攝影作品能獲得觀眾的共鳴。

▲退休警官陳志強，將鏡頭華麗轉身的豐富人文作品，以「思呀～思相枝～」為專題舉辦攝影個展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

5月6日下午2時30分，陳志強將於現場候教及導覽解說，並邀請歌手及詩人吟唱，他強調這是場有感情、有溫度、有故事的攝影展，更適合母親節假期帶家中長輩來重溫舊夢。會場並展出他自費編製的7本不同專題攝影書供閱覽，他也再三拜託及提醒「懇辭花籃、花圈等各項賀儀」，以免喧賓奪主。

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