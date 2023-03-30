　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

映在心頭的「城市圖騰」　百年布莊錦源興印花創作展

▲「戎舘」2023年首展「城市圖騰 City Patterns」，由百年布莊「錦源興」所展出的印花創作展來揭開序幕，陳春利董事長、楊子興執行長，歡迎體驗台南之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「戎舘」2023年首展「城市圖騰 City Patterns」，由百年布莊「錦源興」所展出的印花創作展來揭開序幕，陳春利董事長、楊子興執行長，歡迎體驗台南之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣第一香腸品牌的標竿「黑橋牌」，以在地文化的傳承的企業責任為使命，在台南中正路原址復刻府城四大戲院「戎舘」，成為台南著名藝文沙龍，2023年首展「城市圖騰 City Patterns」，由百年布莊「錦源興」所展出的印花創作展來揭開序幕。

▲「戎舘」2023年首展「城市圖騰 City Patterns」，由百年布莊「錦源興」所展出的印花創作展來揭開序幕，陳春利董事長、楊子興執行長，歡迎體驗台南之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「戎舘」2023年首展「城市圖騰 City Patterns」，由百年布莊「錦源興」所展出的印花創作展來揭開序幕，陳春利董事長、楊子興執行長，歡迎體驗台南之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「戎舘」2023年首展「城市圖騰 City Patterns」，由百年布莊「錦源興」所展出的印花創作展來揭開序幕，陳春利董事長、楊子興執行長，歡迎體驗台南之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

想到台南， 你會想到什麼？日治時期的中正商圈名為「末廣町」在1927年時由有志經營於此的店家們組成了「店鋪住宅速成會」，從1931年開始，由當時的台灣總督府地方技師梅澤捨次郎設計，隔年完工，從此造就了台南最繁榮的商業區，因此也有「銀座通」的美稱，儼然成為那個時代的摩登代名詞。

在地經營達60多年的黑橋牌，是台灣第一香腸品牌的標竿，更是許多人回憶中的好滋味，黑橋牌以在地文化的傳承的企業責任為使命，就地在台南中正路原址復刻府城四大戲院「戎舘」，成為台南具代表性的文化新地標，除了提供美食、休憩空間，不定期都有藝術展藝可賞析，可稱得上是台南的藝文沙龍。

▲「戎舘」2023年首展「城市圖騰 City Patterns」，由百年布莊「錦源興」所展出的印花創作展來揭開序幕，陳春利董事長、楊子興執行長，歡迎體驗台南之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2023年初始展出則由百年布莊「錦源興」所展出的印花創作展來揭開序幕；黑橋牌董事長陳春利表示，黑橋牌創業65年，承續台灣傳統肉品工藝，並秉持傳統工藝不斷推出創意；融合新潮流新美學，積極經營食品本業並參與台南府城文化建設，復刻戎舘文化平台，舉辦藝文活動展覽。這次策展的百年布莊「錦源興」，也是傳承了傳統工藝並轉化成現代新生活美學，不僅是美感的呈現，也肩負文化的傳承使命。

▲「戎舘」2023年首展「城市圖騰 City Patterns」，由百年布莊「錦源興」所展出的印花創作展來揭開序幕，陳春利董事長、楊子興執行長，歡迎體驗台南之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳春利說，這次與百年布莊錦源興的合作，是一個跨世代、跨界的超時空結合，錦源興第四代傳人楊子興，將黃花風鈴木、烏魚子、 珍珠奶茶、關廟麵線…等在地意象，轉化為充滿現代感的印花圖騰，重新詮釋你我周遭的生活樣貌。

▲「戎舘」2023年首展「城市圖騰 City Patterns」，由百年布莊「錦源興」所展出的印花創作展來揭開序幕，陳春利董事長、楊子興執行長，歡迎體驗台南之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「錦源興」創立於1923年，以布料進口、染整、批發零售為主要業務，為台灣南部地區日治與光復時期重要的布料供應商。然而隨產業轉型與消費型態改變，布莊事業漸漸式微。百年後的今日，轉型成為在地生活美學品牌，將台灣文化轉譯為多款印花，用印花說台灣故事。以在地文化為經、創意美學為緯，透過印花布料設計、生活用品研發與藝文活動策劃，繼續傳承百年布莊頂真精神。

▲「戎舘」2023年首展「城市圖騰 City Patterns」，由百年布莊「錦源興」所展出的印花創作展來揭開序幕，陳春利董事長、楊子興執行長，歡迎體驗台南之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳春利董事長、楊子興執行長暢談著老台南人們對於中正路商圈的美好時光與回憶。當下的時空彷彿有重新回到那個最黃金最美好的時代，並因緣際會在戎舘所舉辦的文化走讀活動-戎舘周邊散策而與《錦源興》牽起結緣的契機，在走訪的過程中更了解到這家在台南的百年布莊與黑橋牌有著共同的理念，將家鄉的美、在地文化與生活記憶透過不同的方式呈現。

▲「戎舘」2023年首展「城市圖騰 City Patterns」，由百年布莊「錦源興」所展出的印花創作展來揭開序幕，陳春利董事長、楊子興執行長，歡迎體驗台南之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因對於中正商圈的深刻情感與使命感，黑橋牌陳春利董事長，更自許【戎舘】能擔任起在地文化的復興推手的角色，讓更多人與國際遊客都能一同體驗台南之美。

▲「戎舘」2023年首展「城市圖騰 City Patterns」，由百年布莊「錦源興」所展出的印花創作展來揭開序幕，陳春利董事長、楊子興執行長，歡迎體驗台南之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

城市圖騰City Patterns展覽於3月24日起至10月12日止，每日上午10時至晚上8時，展覽地點在戎舘2F展覽空間。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
六福村員工截圖曝「狒狒脫逃黑歷史」　3年前精算就超過250隻
快訊／西部沿海20具浮屍　監委申請自動調查
美哭35萬股東！永豐金紀念品「豐收盤」曝光
快訊／只花3元幸運中百萬！　雲端發票專屬獎中獎清冊出爐
快訊／徐巧芯控費鴻泰奧步！　「我會選到底」
小三慘被圍攻扒衣「裸體示眾」　網一看全歪樓

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12星座「4月運勢」排行出爐！單身獅子超夯、金牛鈔票撐爆荷包

「啪1次就中獎」女友懷雙胞胎　男大生哭窮：還靠父母養！全場氣瘋

清明連假來了！陸海空疏運一次看　首日「國道車潮直逼歷史天量」

12星座「不安全感易爆棚」！一周運勢曝光　白羊被愛圍繞

清明首波車潮明湧現！國道3大地雷路段出爐　南部訂房率「飆8成」

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」　他傻眼了！本人霸氣回應

申請入學一階放榜　東山高中「太鼓達人」奪台大5冠王

清明連假天氣「先濕後乾」一圖秒懂！收假日鋒面逼近又變天

新車星級評等！業代搶先曝光　消基會還原「神秘客」執行過程

睡前突叫2字女友嗨翻　他驚「有這麼爽」？一票人搖頭：壓力會很大

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

金鍾國一推《RM》PD飛起來了！　連兩次慘摔..成員讚：好有效果XD

【Fred吃上癮】月底沒錢樸實無華家常佛系泡麵

舒華猛抓癢..自爆「昨天沒洗澡」XD　喝茶「牙齒染綠」崩潰：我剛做美白！

嘉義議員田慎節火辣開球！　范國宸任捕手讓對手喊羨慕

9歲妹氣同學是BP假粉　激動喊：連團名都拼錯

12星座「4月運勢」排行出爐！單身獅子超夯、金牛鈔票撐爆荷包

「啪1次就中獎」女友懷雙胞胎　男大生哭窮：還靠父母養！全場氣瘋

清明連假來了！陸海空疏運一次看　首日「國道車潮直逼歷史天量」

12星座「不安全感易爆棚」！一周運勢曝光　白羊被愛圍繞

清明首波車潮明湧現！國道3大地雷路段出爐　南部訂房率「飆8成」

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」　他傻眼了！本人霸氣回應

申請入學一階放榜　東山高中「太鼓達人」奪台大5冠王

清明連假天氣「先濕後乾」一圖秒懂！收假日鋒面逼近又變天

新車星級評等！業代搶先曝光　消基會還原「神秘客」執行過程

睡前突叫2字女友嗨翻　他驚「有這麼爽」？一票人搖頭：壓力會很大

12星座「4月運勢」排行出爐！單身獅子超夯、金牛鈔票撐爆荷包

華爾街日報記者在俄羅斯被捕　遭控「從事間諜活動」恐判20年

無人載具產業後勢看好　南台灣科技產業論壇聚焦無人機發展趨勢

解決蘆竹區交通瓶頸！　中正北路擴增雙向6車道及左轉專用道

邀男網友「燉飯」變「炒飯」　女控性侵：我是個隨便的人嗎？

錶展直擊／梵克雅寶花束座鐘開闔秀人氣高　香奈兒彗星、獅子領軍

扶輪女社長談公事被當小三！正宮怒譙「雞不擇食」：比風塵女還不如

登BBC談蔡英文見麥卡錫衝擊　陳以信：台宏斷交恐成骨牌效應

快訊／西部沿海1個月20具浮屍　監委葉大華、浦忠成申請自動調查

六福村員工截圖曝「狒狒脫逃黑歷史」　3年前精算就超過250隻

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

生活熱門新聞

早就知道是六福村！他曝狒狒做了1反常行為

六福村慘了！15小時前發文曝光　網轟抵制

即期結緣蛋「一顆3元」！農委會：新鮮的比較好

老企業家愛上嫩妹！上床4次「暴瘦10公斤」

即／六福村認了「東非狒狒是我們的」

六福村黑歷史被挖　「埃及聖䴉」逃出繁衍萬隻

妹子驚見LINE「主頁這串字消失」！代表被封鎖

六福村「5次說法」終認了狒狒　獵人反應曝光

哪家連鎖店奶茶最好喝？內行推爆它

顏寬恒半價賤賣豪宅　現況曝光

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

被拒絕求婚「男友失聯半年」復合！4年後終極復仇

靠ChatGPT「2天狂賺21萬」　內行教9大關鍵

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

更多熱門

相關新聞

「音為愛」詞曲創作3/10辦音樂會

「音為愛」詞曲創作3/10辦音樂會

台灣近年最大規模的合唱創作平台「音為愛 Sing for Love」已邁入第三屆，吸引近百位創作者角逐，經知名業界人士如陳樹熙、李焯雄等人組成的評審團評選出16件得獎作品，得獎作品也將於3月10日（五）晚上7點，由台北室內合唱團、台北華新兒童合唱團於台北中山堂中正廳舉行首演音樂會。

公益聯展「你是我的眼」藝術家Ｘ視障者跨界創作

公益聯展「你是我的眼」藝術家Ｘ視障者跨界創作

「乘1.35倍還沒我高」惹怒原住民！台大醫學生已休學

「乘1.35倍還沒我高」惹怒原住民！台大醫學生已休學

MARNI可愛印花入侵Carhartt帥氣工裝

MARNI可愛印花入侵Carhartt帥氣工裝

低潮就是開啟下一次精彩的禮物

低潮就是開啟下一次精彩的禮物

關鍵字：

城市圖騰布莊錦源興印花創作

讀者迴響

熱門新聞

早就知道是六福村！他曝狒狒做了1反常行為

六福村慘了！15小時前發文曝光　網轟抵制

《PeakTime》他床上私照曝光　「明日花綺羅也在」網崩潰了

資深男星肝癌逝享壽60歲！新劇明天就要播

即期結緣蛋「一顆3元」！農委會：新鮮的比較好

老企業家愛上嫩妹！上床4次「暴瘦10公斤」

即／六福村認了「東非狒狒是我們的」

六福村黑歷史被挖　「埃及聖䴉」逃出繁衍萬隻

快訊／台中台灣大道房屋倒塌　3人受困搶救中

即／台中老屋倒塌活埋3人　1人救出無生命跡象

田馥甄深夜「突拋震撼彈」　曝光40歲重大宣布...粉一看全暴動！

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

妹子驚見LINE「主頁這串字消失」！代表被封鎖

新竹湖口站務員安撫狂勸　19歲女仍墜軌亡

六福村「5次說法」終認了狒狒　獵人反應曝光

更多

最夯影音

更多
王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤
駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面