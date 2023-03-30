映在心頭的「城市圖騰」　百年布莊錦源興印花創作展

▲「戎舘」2023年首展「城市圖騰 City Patterns」，由百年布莊「錦源興」所展出的印花創作展來揭開序幕，陳春利董事長、楊子興執行長，歡迎體驗台南之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣第一香腸品牌的標竿「黑橋牌」，以在地文化的傳承的企業責任為使命，在台南中正路原址復刻府城四大戲院「戎舘」，成為台南著名藝文沙龍，2023年首展「城市圖騰 City Patterns」，由百年布莊「錦源興」所展出的印花創作展來揭開序幕。

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想到台南， 你會想到什麼？日治時期的中正商圈名為「末廣町」在1927年時由有志經營於此的店家們組成了「店鋪住宅速成會」，從1931年開始，由當時的台灣總督府地方技師梅澤捨次郎設計，隔年完工，從此造就了台南最繁榮的商業區，因此也有「銀座通」的美稱，儼然成為那個時代的摩登代名詞。

在地經營達60多年的黑橋牌，是台灣第一香腸品牌的標竿，更是許多人回憶中的好滋味，黑橋牌以在地文化的傳承的企業責任為使命，就地在台南中正路原址復刻府城四大戲院「戎舘」，成為台南具代表性的文化新地標，除了提供美食、休憩空間，不定期都有藝術展藝可賞析，可稱得上是台南的藝文沙龍。

2023年初始展出則由百年布莊「錦源興」所展出的印花創作展來揭開序幕；黑橋牌董事長陳春利表示，黑橋牌創業65年，承續台灣傳統肉品工藝，並秉持傳統工藝不斷推出創意；融合新潮流新美學，積極經營食品本業並參與台南府城文化建設，復刻戎舘文化平台，舉辦藝文活動展覽。這次策展的百年布莊「錦源興」，也是傳承了傳統工藝並轉化成現代新生活美學，不僅是美感的呈現，也肩負文化的傳承使命。

陳春利說，這次與百年布莊錦源興的合作，是一個跨世代、跨界的超時空結合，錦源興第四代傳人楊子興，將黃花風鈴木、烏魚子、 珍珠奶茶、關廟麵線…等在地意象，轉化為充滿現代感的印花圖騰，重新詮釋你我周遭的生活樣貌。

「錦源興」創立於1923年，以布料進口、染整、批發零售為主要業務，為台灣南部地區日治與光復時期重要的布料供應商。然而隨產業轉型與消費型態改變，布莊事業漸漸式微。百年後的今日，轉型成為在地生活美學品牌，將台灣文化轉譯為多款印花，用印花說台灣故事。以在地文化為經、創意美學為緯，透過印花布料設計、生活用品研發與藝文活動策劃，繼續傳承百年布莊頂真精神。





陳春利董事長、楊子興執行長暢談著老台南人們對於中正路商圈的美好時光與回憶。當下的時空彷彿有重新回到那個最黃金最美好的時代，並因緣際會在戎舘所舉辦的文化走讀活動-戎舘周邊散策而與《錦源興》牽起結緣的契機，在走訪的過程中更了解到這家在台南的百年布莊與黑橋牌有著共同的理念，將家鄉的美、在地文化與生活記憶透過不同的方式呈現。

因對於中正商圈的深刻情感與使命感，黑橋牌陳春利董事長，更自許【戎舘】能擔任起在地文化的復興推手的角色，讓更多人與國際遊客都能一同體驗台南之美。

城市圖騰City Patterns展覽於3月24日起至10月12日止，每日上午10時至晚上8時，展覽地點在戎舘2F展覽空間。