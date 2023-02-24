「你是我的眼」公益藝術創作聯展　藝術家Ｘ視障者跨界創作感動收藏

▲由知名藝術家與視障者聯手登場的【你是我的眼】公益藝術創作聯展，即日起於凱昇藝廊展出，展期2月22日至3月8日，藝術品拍賣所得將全額捐出。

圖、文／臺中市想辦法愛心公益協會提供

「你的黑不是黑，你的白不是白」金曲歌王蕭煌奇唱出視障者對色彩的茫然，在盲生的世界裡，畫畫是一種聲音，而不是七彩繽紛的顏色。由知名藝術家與視障者聯手登場的【你是我的眼】公益藝術創作聯展，即日起於凱昇藝廊展出，展期2月22日至3月8日，藝術品拍賣所得將全額捐出。這場別開生面的「跨界」創作感動不少企業家高價典藏，現場亦由藝術家授權發行限量周邊商品，歡迎民眾把握機會前往欣賞收藏。

失聰的貝多芬可以創作交響樂，失明的孩子們該怎麼創作？「臺中市想辦法愛心公益協會」邀請吳極、黃瀅權、張舒嵎、廖迎晰、鄧志浩、嚴玟鑠六位藝術家與臺中市私立惠明視障者教養院，由視障院生「說」出自己心中對色彩、對形狀的想像，再由藝術家把視障世界的想像揮灑出來，成為跳脫框架的獨特藝術。

「月亮可能是一條直線、翅膀是一串圈圈」策展人林瀅瀅表示，藝術的價值往往不能流於表象，無法複製的獨特性、背後深藏的故事，才是藝術創作最珍貴的價值，這次聯展作品雖然不多，但每一幅都相當值得收藏，珍藏的同時更付出公益愛心，意義非凡。

臺中市想辦法愛心公益協會理事長鄭博仁表示，音樂會、二手園遊會、藝術聯展，協會目前沒有大型企業支持，僅靠民眾的涓滴愛心支持，正積極募集會員中，歡迎更多朋友一起加入公益的行列。