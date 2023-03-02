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「音為愛」詞曲創作賽百件作品競逐　3／10辦首演公益音樂會

▲▼第三屆「音為愛」合唱詞曲創作比賽得獎作品首演暨國際扶輪根除小兒麻痺土敘災害救援基金公益音樂會記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲第三屆「音為愛 Sing for Love」創作比賽結果出爐，得獎者作品將於3月10日（五）晚上7點，由台北室內合唱團、台北華新兒童合唱團於台北中山堂中正廳舉行首演音樂會。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者張惠媛／台北報導

台灣近年最大規模的合唱創作平台「音為愛 Sing for Love」已邁入第三屆，吸引近百位創作者角逐，最年輕的投稿者年僅16歲、最年長的投稿者則已年過八旬，主辦單位指出，更令人感動的是收到正在服刑的受刑人也來投稿！經知名業界人士如陳樹熙、李焯雄等人組成的評審團評選出16件得獎作品，跨越空間限制讓創作才華得以展現，得獎作品也將於3月10日（五）晚上7點，由台北室內合唱團、台北華新兒童合唱團於台北中山堂中正廳舉行首演音樂會。

▲▼第三屆「音為愛」合唱詞曲創作比賽得獎作品首演暨國際扶輪根除小兒麻痺土敘災害救援基金公益音樂會記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲由台北室內合唱團演繹得獎作品，優美歌聲感動人心。

由企業家王光明發起、台北室內合唱團主辦，本屆的「音為愛」計畫，以「想像帶來力量」及「臺灣人文地景」兩大主題出發，共選出混聲合唱、同聲合唱、兒童合唱，以及詞曲創作組、最佳作詞組等獎項，總獎金達新台幣41萬元。台北室內合唱團推廣合唱之美超過30載，屢獲國際獎項，亦有亞洲頂尖合唱團之稱，多年來也致力於音樂藝術並拔擢後進，「音為愛」計畫迄今已累積超過300位台灣新生代創作人投稿參賽。台北室內合唱團團長方素貞表示，音為愛計畫不僅止於選出得獎作品，更是以「創作、演出、出版、推廣」等四大核心打造出完整的「音樂創作產業鏈」，從比賽徵件、首演發表、樂譜出版、通路行銷及講座推廣⋯⋯等，讓得獎者從投稿作品開始，便有專業且完整的規劃。

▲▼第三屆「音為愛」合唱詞曲創作比賽得獎作品首演暨國際扶輪根除小兒麻痺土敘災害救援基金公益音樂會記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北室內合唱團團長方素貞。

台北室內合唱團團長方素貞強調：「特別感謝國際扶輪3521地區的大力支持，沒有王光明先生的發起就不會有這三屆的計畫，也要感謝計畫贊助人國際扶輪3521地區總監李澤汝，沒有這樣的大力支持，也很難成就這一切。」為了讓創作者有舞台展現、也能獲得實質收益，台北室內合唱團與全方位音樂合作，將得獎作品付梓出版，只要報名講座就可以獲得精心製作的樂譜，如同工具書的概念，另也以單行本發行，有興趣的合唱團體、學校等，都可以向全方位音樂購買數位版權，讓創作者的心血實際被看見。

「我們第一屆跟第二屆以來，真的有很多曲子很受歡迎，很多人想購買版權，也能鼓勵創作者持續投身音樂創作領域。」方素貞說道。本屆「音為愛」計畫在王光明先生的提議下，增設了詞曲創作組，對於本身沒有音樂背景，但有創作天分及才華的人，增設的獎項提供創作者一個更廣闊的空間，而詞曲創作組的設立亦擴大比賽參與層面，投稿作品風格涵蓋饒舌說唱、史詩般的台語詩詞等豐富面向。

▲▼第三屆「音為愛」合唱詞曲創作比賽得獎作品首演暨國際扶輪根除小兒麻痺土敘災害救援基金公益音樂會記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲國際扶輪3521地區總監李澤汝。

國際扶輪3521地區總監李澤汝指出：「我們發現有很多有人是會創作、有天份的，可是沒有辦法讓創作理念變成一個成品，正因為有台北室內合唱團，才可以將創作化為優美的歌聲。今年度是國際扶輪社117年以來出現了第一位女性社長，因此今年的主軸為『想像扶輪』，給了我們很多空間去發揮想像力，不應該因為年齡、性別、所在的地區、生活背景受到限制，這次投稿作品中有高中生、受刑人⋯⋯等，很令人感動，因此特別增設了『總監特別獎』。」

以〈揚帆〉獲本屆新設獎項最佳作詞獎的藍欣頤，現正就讀大學二年級，這兩年才開始作詞的她，早早立定目標要多方參與比賽投稿，「這首詞的英文名為”The Unicorn is yet dead”，我在某部小說裡看到一個有趣的設定：碰到死掉的獨角獸的人會死或是遭到詛咒，對我來說，獨角獸就是我們夢想的存在，是很神聖的，很常因為自己的夢想跟家人有爭執，我就覺得觸碰到夢想，就像是碰到死掉的獨角獸一樣，像是一個觸碰到禁忌的感覺。」藍欣頤分享自己的創作理念，而她的作品也將於3月10日音樂會當天，以RAP的形式在台上由她本人親自呈現。

▲▼第三屆「音為愛」合唱詞曲創作比賽得獎作品首演暨國際扶輪根除小兒麻痺土敘災害救援基金公益音樂會記者會。（圖／記者湯興漢攝）

「音為愛」計畫以實際行動擴大愛的力量，藉由藝文表演，實現社會公益慈善。第三屆音為愛計畫發動扶輪社員為「End Polio Now 全球根除小兒麻痹計畫」及「土敘災害救援基金」捐款。國際扶輪3521地區也為此特別成立合唱團，並將在音樂會中演唱第二屆得獎作品，親身參與這項「以愛為名」的公益計畫。

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