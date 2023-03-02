「音為愛」詞曲創作賽百件作品競逐　3／10辦首演公益音樂會

▲第三屆「音為愛 Sing for Love」創作比賽結果出爐，得獎者作品將於3月10日（五）晚上7點，由台北室內合唱團、台北華新兒童合唱團於台北中山堂中正廳舉行首演音樂會。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者張惠媛／台北報導

台灣近年最大規模的合唱創作平台「音為愛 Sing for Love」已邁入第三屆，吸引近百位創作者角逐，最年輕的投稿者年僅16歲、最年長的投稿者則已年過八旬，主辦單位指出，更令人感動的是收到正在服刑的受刑人也來投稿！經知名業界人士如陳樹熙、李焯雄等人組成的評審團評選出16件得獎作品，跨越空間限制讓創作才華得以展現，得獎作品也將於3月10日（五）晚上7點，由台北室內合唱團、台北華新兒童合唱團於台北中山堂中正廳舉行首演音樂會。

▲由台北室內合唱團演繹得獎作品，優美歌聲感動人心。



由企業家王光明發起、台北室內合唱團主辦，本屆的「音為愛」計畫，以「想像帶來力量」及「臺灣人文地景」兩大主題出發，共選出混聲合唱、同聲合唱、兒童合唱，以及詞曲創作組、最佳作詞組等獎項，總獎金達新台幣41萬元。台北室內合唱團推廣合唱之美超過30載，屢獲國際獎項，亦有亞洲頂尖合唱團之稱，多年來也致力於音樂藝術並拔擢後進，「音為愛」計畫迄今已累積超過300位台灣新生代創作人投稿參賽。台北室內合唱團團長方素貞表示，音為愛計畫不僅止於選出得獎作品，更是以「創作、演出、出版、推廣」等四大核心打造出完整的「音樂創作產業鏈」，從比賽徵件、首演發表、樂譜出版、通路行銷及講座推廣⋯⋯等，讓得獎者從投稿作品開始，便有專業且完整的規劃。

▲台北室內合唱團團長方素貞。



台北室內合唱團團長方素貞強調：「特別感謝國際扶輪3521地區的大力支持，沒有王光明先生的發起就不會有這三屆的計畫，也要感謝計畫贊助人國際扶輪3521地區總監李澤汝，沒有這樣的大力支持，也很難成就這一切。」為了讓創作者有舞台展現、也能獲得實質收益，台北室內合唱團與全方位音樂合作，將得獎作品付梓出版，只要報名講座就可以獲得精心製作的樂譜，如同工具書的概念，另也以單行本發行，有興趣的合唱團體、學校等，都可以向全方位音樂購買數位版權，讓創作者的心血實際被看見。

「我們第一屆跟第二屆以來，真的有很多曲子很受歡迎，很多人想購買版權，也能鼓勵創作者持續投身音樂創作領域。」方素貞說道。本屆「音為愛」計畫在王光明先生的提議下，增設了詞曲創作組，對於本身沒有音樂背景，但有創作天分及才華的人，增設的獎項提供創作者一個更廣闊的空間，而詞曲創作組的設立亦擴大比賽參與層面，投稿作品風格涵蓋饒舌說唱、史詩般的台語詩詞等豐富面向。

▲國際扶輪3521地區總監李澤汝。



國際扶輪3521地區總監李澤汝指出：「我們發現有很多有人是會創作、有天份的，可是沒有辦法讓創作理念變成一個成品，正因為有台北室內合唱團，才可以將創作化為優美的歌聲。今年度是國際扶輪社117年以來出現了第一位女性社長，因此今年的主軸為『想像扶輪』，給了我們很多空間去發揮想像力，不應該因為年齡、性別、所在的地區、生活背景受到限制，這次投稿作品中有高中生、受刑人⋯⋯等，很令人感動，因此特別增設了『總監特別獎』。」

以〈揚帆〉獲本屆新設獎項最佳作詞獎的藍欣頤，現正就讀大學二年級，這兩年才開始作詞的她，早早立定目標要多方參與比賽投稿，「這首詞的英文名為”The Unicorn is yet dead”，我在某部小說裡看到一個有趣的設定：碰到死掉的獨角獸的人會死或是遭到詛咒，對我來說，獨角獸就是我們夢想的存在，是很神聖的，很常因為自己的夢想跟家人有爭執，我就覺得觸碰到夢想，就像是碰到死掉的獨角獸一樣，像是一個觸碰到禁忌的感覺。」藍欣頤分享自己的創作理念，而她的作品也將於3月10日音樂會當天，以RAP的形式在台上由她本人親自呈現。

「音為愛」計畫以實際行動擴大愛的力量，藉由藝文表演，實現社會公益慈善。第三屆音為愛計畫發動扶輪社員為「End Polio Now 全球根除小兒麻痹計畫」及「土敘災害救援基金」捐款。國際扶輪3521地區也為此特別成立合唱團，並將在音樂會中演唱第二屆得獎作品，親身參與這項「以愛為名」的公益計畫。