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他深夜報案卻見員警「躺沙發睡翻」　高雄3警慘了...申誡懲處

▲▼他深夜報案卻見員警躺沙發呼呼大睡，高雄3員警遭申誡懲處。（圖／翻攝臉書社團「仁武人大小事」）

▲他深夜報案卻見員警躺沙發呼呼大睡，高雄3員警遭申誡懲處。（圖／翻攝臉書社團「仁武人大小事」）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名網友上網爆料，指稱他去年12月3日凌晨3點多去仁武分局大華派出所報案，沒想到一到派出所卻看到3名員警在睡覺，最後索性沒有報案就離開，並直呼高雄治安如此敗壞不是沒原因。對此，仁武警分局表示，員警備勤睡覺經查屬實 ，將依規定行政懲處，各處以一支申誡。

匿名網友PO文指出，他家隔壁一對老夫婦的兒子因欠錢，遭到地下錢莊年輕人恐嚇，要老夫婦交出兒子或是代子償還債務，每次來就對老人家大小聲，自己的小孩半夜也被吵醒。

該網友稱，去年12月2日晚上11點多，小孩打電話來說隔壁吵得好大聲，於是他12月3日下班後，就到大華派出所想報案檢舉，一進去只看到3名員警在睡覺，心想這樣的警察怎麼維護治安。

▲▼他深夜報案卻見員警躺沙發呼呼大睡，高雄3員警遭申誡懲處。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲仁武分局督察組組長吳政芳表示，員警備勤睡覺經查屬實分局已迅速懲處。（圖／記者賴文萱翻攝）

該網友拍照後打算離開時，被一名女員警叫住詢問有何事要報案，但他心想員警都在睡覺了，如果報案是不是會引起他們不悅，於是就說沒事了，騎車離開派出所。

對於網友爆料稱員警睡覺一事，仁武分局今獲知後立即著手查處，經查大華派出所於去12月3日2-4時並未接獲民眾或110報案，因po文者為匿名貼文，無法聯繫瞭解當時情狀。

不過，12月3日時值防疫期間，當日勤務同仁確實於該時段擔服備勤在所待命處理突發事件，因時值深夜遂就近於沙發上睡覺，確有違反勤務紀律。仁武分局也將依規定行政懲處，對3員警各處以一支申誡，並加強教育訓練。

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