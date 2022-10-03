獨／BMW與警車相撞影曝！駕駛昏迷指數3　母慟：只要兒子醒來

記者吳奕靖、許展溢／高雄報導

高雄旗山分局杉林分駐所陳姓、黃姓兩名員警，1日為了追查沒戴安全帽騎士，行經山仙路時，撞上37歲顏姓男子駕駛的白色BMW，該事故造成3車全毀5傷，其中顏男傷勢嚴重昏迷指數3，目前仍在加護病房觀察中，顏男媽媽接受《東森新媒體ETtoday》訪問提到，真的很心痛，現在只希望兒子趕快平安醒過來，其他已沒什麼要求了。

▲高雄警為了抓沒戴安全帽騎士衝撞BMW。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據警方說法，當時事件發生狀況是，巡邏車看到一名騎士未戴安全帽要追上攔查，人都還沒攔到，就在該路口，先是和顏男駕駛的BMW發生第一次衝撞，該BMW又因失控側滑衝進對向車道，再和林女駕駛的黑色自小客車發生第二次撞擊，造成總共3車交通事故，計有5人受傷送醫，其中又以顏男傷勢最嚴重。

▲▼警方說法是，巡邏車看到一名騎士未戴安全帽要追上攔查才撞上。（圖／吳奕靖翻攝）

從記者獨家取得行車記錄器畫面可以看到，顏男當時駕駛的BMW，跟巡邏車碰撞後，失控後幾乎是繞了一個圈，再衝到對向車道，導致顏男頭部嚴重受傷及車上張姓乘客四肢擦傷，林女四肢擦傷及車上林姓乘客腳部擦傷。

▲▼林媽媽說，現在兒子還躺在加護病房昏迷指數3。（圖／吳奕靖翻攝）



顏男媽媽說，實在很心痛，小孩現在還在加護病房，醫生說會盡力搶救，但還是處於危險期，現在只要求趕快平安醒過來，這件事警察在執行勤務也不怪警察，畢竟相信每個人都不希望有這種事發生，只是剛好發生這樣的劫，真的不會去特別怪誰，兒子現在昏迷指數3跟4之間，事情發生至今只有媳婦進去看過他，17歲孫女和9歲孫子都還在等爸爸回家。至於國賠，林媽媽說，現在無法想這麼多，那都是後續的事了，現在只要兒子平安醒來。

▲▼這起車禍造成3車全毀5人送醫，其中1人重傷。（圖／吳奕靖翻攝）



據了解，醫院提到，顏男腦部有很多血塊，已盡力止血，但受傷還不到24小時，未來72小時內變化機會還很大，且才幾個小時，也發現新的血塊超過50cc，未來要看腦壓變化情形。醫院也向家屬說明，「他會不會醒過來，認為變數很大，還是要做最壞準備，看到腦撞成這樣嚴重，沒有清醒過來或變植物人，機會很大，但目前先救命再說，有可能不會醒」，並強調，還是要看未來幾天變化跟是否開刀，後續還要一步步的做。