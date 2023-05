美祭「最強外送」秀肌肉！高調補給核潛艦威嚇中國　罕見畫面首公開

▲美軍2架CH-53E「超級種馬」直升機9日首次成功為「緬因號」航空母艦進行垂直補給。(圖/翻攝自美國國防部畫面)

記者葉睿涵/編譯

美國海軍陸戰隊9日進行了一項特別任務,首次公開2架來自沖繩美軍基地的CH-53E「超級種馬」(Super Stallion),以「垂直補給」方式為途徑菲律賓海的俄亥俄級彈道飛彈潛艇(SSBN)運送補給物資,顯示美軍已改變其態度,越來越願意公開其核潛艦的動態,以在海上嚇阻中國等潛在對手。

綜合美國軍事媒體報導,美軍旗下的俄亥俄級潛艇一直是一支「沉默的部隊」(The Silent Service),其行蹤往往是最高機密,即使出任務也十分低調。不過,有鑑於中國近來不斷在太平洋擴增潛艦隊的規模與戰力,美國也開始提升其海上威懾力。

除了增加太平洋的活動外,美軍越來越趨向於公開討論核潛艦的各種戰訓活動,以遏制潛在的中國侵略。第三遠征軍17日發布聲明證實,美軍2架CH-53E「超級種馬」直升機在9日成功在不破壞「海上安全行動」的情況下,向菲律賓海的「緬因號」潛艇(USS Maine)進行了垂直補給。

儘管美國出於安全考量,未透露特定任務的細節,但美國國防部公佈的現場畫面可見,CH-53E「超級種馬」當時為「緬因號」送去了一個黑色的塑料箱子,同時還取走了另一個箱子。海軍陸戰隊發言人馬丁斯(Rob Martins)指出,這是俄亥俄級彈道飛彈潛艇首次以這種方式取得空投彈藥。

而海軍陸戰隊第36航空隊指揮官默里(Christopher Murray)則表示,這項行動的成功反映了第一航空隊是部隊遠征能力的支柱,也證明了海軍陸戰隊在太平洋地區的適應性、戰備性和投送能力,不過美軍拒絕透露海軍相隔多久會為當地的核潛艦提供補給。

