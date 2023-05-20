蔡英文曝「美5億無償軍援」原因　「疫情導致軍售交貨有遲延」

記者陶本和／台北報導

美國國防部已證實，將對台提供5億美元的軍援，而退輔會主委馮世寬近日受訪時表示，突然接到無償的援助，一定會付出不可預期的代價。對此，總統蔡英文20日說明，這次美方援助是因疫情原因，軍售交貨有遲延，而這計畫是讓整體戰力強化不受延宕。

▲總統蔡英文執政七週年記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



美國協助強化台灣自我防衛能力，拜登政府將比照援助烏克蘭模式，以「總統撥款權」供應台灣價值5億美元的武器援助。對此，外界擔心台灣國防自主會被美方牽著走，馮世寬受訪時則說，自己對5億軍援沒有很深入的研究，但他認為，突然接到無償援助一定會付出不可預期的代價，至於這代價是什麼，他則沒辦法回答。

媒體追問馮世寬，是否是「戰爭代價」？他則回應，「我們不會那麼笨，應該有所選擇」。他也就國防自主的問題強調，國造潛艦將下水、高教機量產都有成果，加上新一代戰機也自己研發，他認為這方面不會完全受制於美國。

對此，蔡英文20日則親自說明美國5億軍援的議題，她說，馮世寬講的內容，他自己已經澄清，所以就不特別回應。她認為，沒有什麼特別狀況，這次美方援助是因為疫情的原因，軍售交貨有遲延，這些計畫是讓整體戰力強化不受到延宕；至於軍援的項目，國安部門、國防部正在進行整體研議，到時候會讓國人知道。