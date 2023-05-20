5億高中男「婚姻無效可能性很高」　律師7字揭關鍵原因

▲賴母質疑兒子是被夏男謀財害命。（圖／記者游瓊華攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台中賴姓高中生身價5億元，4日與夏姓地政士助理結婚2小時，便墜樓身亡。針對兩人結婚一事，由於檢警發現結婚證書上簽名的證人都是當天隨機找來的，所以律師林智群認為，「婚姻被確認無效的可能性很高」，因為證人根本不認識雙方。

林智群在臉書粉專「林智群律師（klaw）」發文表示，賴男與夏男結婚前，夏男在路邊找人、並詢問是否認同同婚，得到肯定的答案後，就邀對方當證人。

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對此，林智群認為「這個婚姻被確認無效的可能性很高」，一般結婚證人都會找雙方親友、知道兩人交往情形的人，這樣比較不會被質疑；但是路邊找來的證人，很難確認雙方到底有沒有結婚真意，「因為證人『根本不認識雙方』」，又怎麼知道兩人是否真想結婚。

林智群直言，有些年輕人為了吃免費壽司，便跑去改名為「鮭魚」，改名有次數限制，結婚並沒有，「還有什麼事情做不出來的？」

回顧這起事件，26歲夏男4日上午7時聯繫賴男，稱要教對方處理房地產，並要求攜帶證件。8時許，兩人一同前往北屯戶政所要登記結婚，夏男先在超商看見一名年輕男子，問對方是否認同同性結婚，接著詢問可否幫忙簽名？接著又在戶政所外用同樣方式詢問另名男子，而取得兩人簽名後，就完成登記。豈料，賴男回到夏男住處2小時後，便墜樓身亡。

根據《自由時報》報導，兩名證人指出，夏男稱兩人戀情不被祝福，他們心生同情才會簽字當結婚證人，並沒有收錢。相關人士認為，這番證詞可能會是「婚姻無效」的證據之一。

此外，賴母委託的許姓律師表示，18歲賴男獲贈台中30筆不動產，市值達5億元，夏男為地政士助理，夏父為地政士，兩人曾幫賴家處理房地產。因此，賴母質疑兒子是被夏男謀財害命，已提出殺人罪告訴，並要求檢警加速調查。

也有律師指出，若能證明夏男故意使賴男死亡，將失去繼承權；或是登記結婚證人無共見聞，也可能讓婚姻無效。另根據《中國時報》報導，律師林瓊嘉表示，在遺產繼承方面，由配偶與父母共同繼承，此個案由配偶繼承二分之一、父母共繼承二分之一，除非可證明配偶有謀財害命等不法行為，才會喪失繼承權。