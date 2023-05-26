老公長官婚禮無法到！尪揚言「帶女秘書出席」　她怨：恰當嗎？

▲原PO老公表示，如果對方不能跟他一起參加長官婚禮，就要帶秘書出席。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者陳怡靜／綜合報導

一名女網友表示，老公的長官要結婚，那天剛好她要上班，已經告知對方如果下班趕去會遲到，怎料隔天老公又問了一次，甚至揚言如果她沒有要出席，就要帶上女秘書去參加，讓她內心很不是滋味，只好上網發問，「你們覺得這樣恰當嗎？」

原PO在臉書社團《匿名2公社》表示，另一半的長官要結婚，那天剛好她要上班，下班過去會遲到，已經有先告訴老公了，不過隔天又被問了一次，要不要一起參加，如果不去的話，就要帶上女秘書一同出席，對方甚至不用包紅包。

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貼文一出，眾人立馬覺得不單純，「為什麼一定要攜伴？自己參加不行嗎」、「這不太合理啊」、「為啥秘書不用包？她是員工還是眷屬呀」、「不管包不包，帶秘書出門，妳覺得合理就不會上來發問了」、「在那樣的場合，別人只會覺得秘書是你老公的小三，還可以公然帶出來亮相的那種」。

▲網友們勸原PO，最好還是請假跟老公一同出席。（示意圖／達志影像）



更多人勸原PO乾脆直接請假，「這當然是請假啊，讓他帶秘書去，妳太座的位子很可能讓座」、「那天就請假，除非…妳想讓出太座位子」、「我直接請假跟去」、「請假，裝扮的美美的去參加」。

也有網友分析，「既然是長官婚禮，秘書理當也認識，那一起去的情況，秘書就自己要包一包才合理，他又不是你另一半的誰，你還是一起去比較好，且多留意他們之間關係」、「照理都是長官，秘書也該包，不然不是很奇怪？」