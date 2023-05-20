「瑪娃」颱風最快今生成！發展越強　台灣下周「降雨機率越低」

▲下周一晚間到下周二清晨將有一波鋒面通過。（圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

周末鋒面遠離，今明兩天(20日~21日)午後山區對流發展，將有短暫陣雨或雷雨。下周一(22日)晚間到下周二(23日)清晨鋒面再臨，降雨由北往南轟炸。另熱帶性低氣壓今明兩天有機會增強為颱風瑪娃(MAWAR)，對台沒有直接威脅，但發展卻強，台灣下周天氣越穩定，降雨機率低。

天氣風險公司分析師林孝儒表示，今天(20日)起鋒面已遠離，但受殘存水氣影響，中北部及東部雲量偏多，有些短暫陣雨及雷雨，不過到下半天就會趨緩下來。周末這兩天(20日~21日)隨鋒面更為遠離，轉為西南風影響，氣溫會逐日回升偏悶熱，降雨型態則以午後山區熱對流發展帶來短暫陣雨或偶雷雨為主，不過晚間過後就會趨緩下來。

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下周一(22日)北方又再度有一道鋒面建立靠近，白天期間台灣屬於鋒前西南風增強環境，高溫將進一步提升。不過迎風面的中南部就陸續有些短暫陣雨或是雷雨機會。下周一晚間開始至下周二(23日)清晨，鋒面由北至南通過，各地降雨會由北至南逐漸增多，轉有短暫雷陣雨，期間有短時較大雨勢，尤其是中北部地區。

林孝儒指出，這一波波鋒面通過速度快多了，較不拖泥帶水，快的話，下周二(23日)白天起隨鋒面開始遠離轉東北風影響後，各地天氣就會由北至南的好轉。下周三(24日)起各地天氣將逐日更加穩定。

▲熱帶性低氣壓TD03最快今天發展成輕度颱風瑪娃(MAWAR)。（圖／氣象局）

昨晚關島東南方洋面有一熱帶性低氣壓形成，根據氣象局預報，熱帶性低氣壓TD03今凌晨2時的中心位置在北緯5.8度，東經149.0度，以每小時4公里速度，向北北東進行。中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

林孝儒表示，今明(20日~21日)兩天將有機會增強為今年第2號颱風瑪娃(MAWAR)，下周後續以北轉朝日本南方海面移動的機會最高，距離台灣都還很遠，甚至未來這個熱帶系統發展的越強，那反之帶動台灣下周中後期的天氣相對都是較穩定的。

林孝儒指出，雖預報仍存些不確定性，其北轉的幅度未來尚有待觀察，但目前來說，要對台灣直接構成威脅的機率仍是很低的。